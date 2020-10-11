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11 Eki 2020 - 15:22- Gündem G: 11 Eki 2020 - 15:23

Çeker: Sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube BaşkanıÖmer Çeker,görevde yükseltme sınavıyla ilgili olarak bakanlık tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı da görevde yükselme sınavına giren adaylara yazılıda almış oldukları aynı puanları mülakatta da vererek sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır” dedi
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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker İlce Temsilcileri ve İş Yeri temsilcilerinin katılımı ile çalışma yılının ilk temsilci toplantısını yaptı. Toplantıya Darıca İlçe Temsilcisi Osman Ayaş, Dilovası İlçe Temsilcisi Ahmed Zait Ayadenk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Baş Temsilci Abdurrahman Pınar, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Baş Temsilci Zafer Kurt, Temsilci Hasan Çalık, Sevim Ercan Denizhan, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Haşim Çöl, Kadın Kolları Başkanı Meryem Ökde, Başkan Yardımcısı Nurşen Erel Dilovası İlçe İşyeri Temsilci adayı Betül Kök katıldı.

“BAKANLIK TARAFINDAN İNCELENMELİ”

 Gelişmeler ve güncel konular hakkında temsilcileri bilgilendire Çeker, Görevde yükselme sınavı hakkında “Görevde yükselme sınavının akabinde bazı sosyal medya platformlarında sınavdaki soru kitapçıklarının fotoğrafları paylaşılarak, soruların sınav öncesinde bazıları tarafından ele geçirildiği iddiaları sosyal medyada yazılıp çizilmektedir. Sınava giren adaylara herhangi bir haksızlık olmaması için söz konusu iddialar sağlık bakanlığı tarafından ciddiye alınarak incelenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve birçok Üniversitenin sözlü sınavda tüm adaylara yazılıda almış oldukları aynı puanı vererek hakkaniyeti sağladılar. Sağlık Bakanlığı da görevde yükselme sınavına giren adaylara yazılıda almış oldukları aynı puanları mülakatta da vererek sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır” dedi.

11 Eki 2020 - 15:22 - Gündem

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