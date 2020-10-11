Başiskele’de korona denetimlerine devam

Başiskele’de yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde Başiskele Kaymakamlığı koordinesinde yapılan koronavirüs denetimleri Kaymakam İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, İlçe Sağlık Müdürü Münevver Gonca Set ve diğer daire amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Vezirçiftliği Mahallesi’nde bulunan iş yerleri, kıraathaneler denetlendi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve temizlik kurallarına uymaları hususlarında uyarılar ve denetlemeler yapıldı.

“HER BİR VATANDAŞIMIZA SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Denetimlerde vatandaşların büyük oranda tedbirlere uyduğunu vurgulayan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Kovid-19 salgını ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordineli olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fakat bu zorlu süreci en az kayıp ile atlatmak için her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor. Hep birlikte kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için rehavete kapılmadan tedbirlere riayet edelim.” diye konuştu.