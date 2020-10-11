Derince Fatih Mahallesi’ne Gençlik Merkezi yapılıyor

Koronavirüsle mücadele sürecine rağmen çalışmaların hız kesmediği ve rutin hizmetlerin aksamadan devam ettiği Derince’de Başkan Aygün’ün söz verdiği 41 proje de bir bir hizmete giriyor. En önemli projelerinin çocuklara ve gençlere yönelik olduğunu her fırsatta dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dumlupınar Mahallesi’ne çok şık bir Gençlik Merkezi kazandırmıştı. 15 Temmuz Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok’un adını taşıyan Gençlik ve Spor Merkezi açılışının ardından ilçenin yeni eğitim ve spor üssü olmayı başardı. Her kesimden büyük ilgi gören kompleksin ardından ilçedeki ikinci Gençlik ve Spor Merkezi ise Fatih Sultan Mahallesi’ne inşa ediliyor.

BİLGİSAYAR ODASI

İhalesi 27 Temmuz tarihinde yapılan Fatih Sultan Mahallesi’ne ayrı bir değer katacak olan Gençlik Merkezi’nin proje alanı içerisindeki kamulaştırılmış binanın yıkım işlemleri tamamlanarak hafriyat çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine yapılmakta olan projede kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahaları, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alacak. Çocukların ve gençlerin her şeyin en iyisini layık olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise yaptığı açıklamada “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak az. Onlar için daha nice projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.