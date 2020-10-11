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11 Eki 2020 - 15:24- Asayiş G: 11 Eki 2020 - 15:27

Kural ihlali yapan 203 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 203 kişiyeidari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 10 Ekim günü yapılan kontrollerd ebin 469 iş yeri denetlenirken 16 bin 524 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 kişiye, maske takmadığı için 177 kişiye ve 1 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye ve 2 iş yerine olmak üzere toplam 203 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

11 Eki 2020 - 15:24 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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