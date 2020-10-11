Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Eki 2020 - 15:29- Gündem G: 11 Eki 2020 - 15:30

Gelecek ile Saadet’in gençleri buluştu

Gelecek Partisi İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Ertem, siyasi işler başkanı Av. Akif Aşar ile birlikte Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Boztürk’ü ziyaret etti.
mask

Bir süre önce Gelecek Partisi İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Ferhat Ertem, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Saadet Partili mevkidaşı Murat Boztürk’ü ziyaret eden Ertem, yönetimini oluşturmaya başladığını, tanışma amaçlı ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi. Ertem, rekabetlerinin İzmit ilçe gençlerine hizmet yarışı şeklinde olacağını vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Murat Boztürk de konuklarına başarılar dileyip, teşekkür etti.

11 Eki 2020 - 15:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince Fatih Mahallesi’ne Gençlik Merkezi yapılıyor mask
Derince Fatih Mahallesi’ne Gençlik Merkezi yapılıyor
Çeker: Sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır mask
Çeker: Sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır
Başiskele’de korona denetimlerine devam mask
Başiskele’de korona denetimlerine devam
Çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firma denetledi mask
Çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firma denetledi
Derince Çancılar’daki tesiste hummalı çalışma mask
Derince Çancılar’daki tesiste hummalı çalışma
Çakır: Gölcük’e fakülte istiyoruz mask
Çakır: Gölcük’e fakülte istiyoruz
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Kocaeli'de kan donduran dakikalar! mask
Kocaeli'de kan donduran dakikalar!
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti mask
Fabrika işçisi pompalı tüfekle intihar etti
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü

GALERİ

Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri mask
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL