Gelecek ile Saadet’in gençleri buluştu

Bir süre önce Gelecek Partisi İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Ferhat Ertem, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Saadet Partili mevkidaşı Murat Boztürk’ü ziyaret eden Ertem, yönetimini oluşturmaya başladığını, tanışma amaçlı ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi. Ertem, rekabetlerinin İzmit ilçe gençlerine hizmet yarışı şeklinde olacağını vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Murat Boztürk de konuklarına başarılar dileyip, teşekkür etti.