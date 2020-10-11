Olay, İzmit Yeni Doğan Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde bulunan Sekapark’taki kaykay pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki R.F.B. pateni ile kaykay pistinin etrafında bulunan demir çitlerin üzerinden atlamaya çalıştı. Çitlerden atlarken dengesini kaybederek düşen R.F.B. çit üzerinde bulunan sivri demirin koluna gelmesi sonucunda yaralandı. Demirin takılması nedeni ile kolunda kesik oluşan R.F.B.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.