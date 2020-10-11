Olay, İzmit Yeni Doğan Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde bulunan Sekapark’taki kaykay pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki R.F.B. pateni ile kaykay pistinin etrafında bulunan demir çitlerin üzerinden atlamaya çalıştı. Çitlerden atlarken dengesini kaybederek düşen R.F.B. çit üzerinde bulunan sivri demirin koluna gelmesi sonucunda yaralandı. Demirin takılması nedeni ile kolunda kesik oluşan R.F.B.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
11 Eki 2020 - 15:36- Asayiş Güncelleme: 11 Eki 2020 - 15:39
Patenle demir çitin üzerinden atlamaya çalışan genç ölümden döndü
İzmit'te 16 yaşındaki genç, patenleri ile üstünden atlamaya çalıştığı çitin üzerindeki demirin koluna takılması sonucunda yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Ozgur - O citlerin uzerindeki telin sivri olduğu kısımların öyle bırakılması çok büyük hata özellikle böylesine gençlerin yoğun olduğu alanlarda o tellerine üst kısimli yumuşak sungerimsi dokulu özel. Materyaller kaplatilmali...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.