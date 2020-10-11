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11 Eki 2020 - 16:08- Spor G: 11 Eki 2020 - 16:10

Artistik buz pateninde sezonun ilk yarışması yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nca düzenlenen artistik buz pateninde sezonun ilk yarışması İzmit’te Atatürk Kupası ile başlattı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, koronavirüs sürecinin verdiği sıkıntılar olduğunu belirterek, çalışmalara bundan sonra daha da hız vereceklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu’nda büyükler artistik buz pateni kategorisinde Atatürk Kupası gerçekleştirildi. 50 sporcunun 5 kategoride yarıştığı turnuva sırasında, koronavirüs önlemleri dolayısıyla salona sporcular, hakemler ve federasyon görevlileri dışında hiç kimse alınmadı. 2 gün süren turnuvada erkekler senior kategorisinde Burak Demirbağ, kadınlar senior kategorisinde ise Irmak Bayır birinci oldu. 

“SEZONUN İLK YARIŞMASINI ATATÜRK KUPASI İLE BAŞLATTIK”

Turnuvayı salonda takip eden Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, “Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak artistik buz pateninde Kocaeli’de sezonun ilk yarışmasını Atatürk Kupası ile büyüklerde başlattık. 50 sporcumuz katıldı. Sporcularımız 5 kategoride yarıştılar. Biz çok zorlu bir süreçten çıktık. Mart ayından itibaren Haziran ayına kadar Türkiye genelinde tüm tesislerimiz malum sebepten dolayı kapatıldı. Çocuklarımız bu süreçte buza çıkamadılar. Karada antrenmanlarına devam ettiler. Şu anda ilk yarışmamızı yapıyoruz. Tabii sürecin verdiği sıkıntılar var. Bu yarışmada da görülüyor. Haziran ayından sonra çalışmaları başlattık ama bunlar da çok yeterli değil. İnşallah bundan sonra çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Buzlarımız Ankara’da, Kocaeli’de, Erzurum’da ve İstanbul’da açıldı. Çalışmalarımız daha yoğun olarak devam edecek” dedi. 

11 Eki 2020 - 16:08 - Spor

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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