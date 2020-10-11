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11 Eki 2020 - 16:10- Spor G: 11 Eki 2020 - 16:54

Puansız Şimşekler, deplasmanda lider Batman’ı devirdi: 1-2

3.lig 3.Grup’ta, Tunahan Akdoğan yönetiminde yepyeni bir sayfa açmak siteyen, ancak ilk üç maçta (2’si iç sahada olmak üzere) puan alamayan, sadece bir gol atabilin Gölcükspor, yenilgisiz lider Batman'a konuk oldu ve rakibini 2-1 mağlup ederek, ligin bir anda altını üstüne getirdi
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Ligde puansız kalan Gölcükspor, dün yenilgisiz lider Batman Petrol karşısına deplasmanda çıktı. Tüm otoriteler Batman’ın kazanacağını iddia ederken, Gölcükspor, beklenen patlamayı lidere yaptı. Ligin en üstündeki takım ile en altındaki takımın buluşmasında Aykut Sevim 19.dakikada lider ev sahibini penaltıdan öne geçirdi: 1-0.

OĞUZHAN TÜRKMEN DE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI… MİRAN NOKTAYI KOYDU…

Gölcükspor takımının golcüsü Oğuzhan Türkmen de 36.dakikada penaltıdan durumu eşitledi:1-1. Devre böyle sona erdi. Maç böyle bitecek denirken, Miran 70.dakikada deplasmanda zaferi getiren golü attı. Paniğe kapılan Batman ekibi, bu gole yanıt veremedi ve Tunahan Akdoğan’ın ekibi ilk puanlarını ve galibiyetini lider karşısında aldı. Kırmızı Siyahlılar kente sevniçle dönerken, Satman çöktü. Gölcükspor, çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası 1.tur maçında Kırıkkale Anadolu takımının karşısına çıkacak. Bu mücadele, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.

BATMAN PETROL:1-GÖLCÜKSPOR:2

STAT: Batman Yeni Şehir Stadı   

HAKEMLER: Erdem Temel**, Uğur Önay***, Denizcan Şahin***  

BATMAN PETROL: Akın**, İbrahim**, Kadir** (Umut dk.81 ?), Evren**, Abdulsamet**, Okan** (Berkant dk.64 **), Hüseyin**, Burak** (Mesut dk.80 ?), Emre**, Özgen**, Aykut**

GÖLCÜKSPOR: Gökhan**, Miran***, Kadir**, Veli**, Batuhan** (Yunus dk.87 ?), Ali Mert***, Berkan** (Ferhat dk.77 **), Furkan***, Enes** (Barış Şaffak dk.75 **), Oğuzhan***, Barış Şen*** (Furkan Yiğit dk.90 ?),

SARI KARTLAR: Berkan, Veli, Kadir, Batuhan, Hüseyin, İbrahim

GOLLER: Aykut Sevim dk.19 (pen.), Oğuzhan Türkmen dk.36 (pen.), Miran dk.70

11 Eki 2020 - 16:10 - Spor

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