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11 Eki 2020 - 16:48- Spor G: 11 Eki 2020 - 16:50

İzmit Belediyespor yine farklı kazandı, lider oldu!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3.haftasında İzmit Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor’a konuk oldu. İzmit’in Perileri Egle’nin 25 sayı 16 ribaund ile yıldızlaştığı maçta rakibi 102-59 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne süper bir başlangıç yapan İzmit Belediyespor, ligin 3.haftasında konuk olduğu Samsun Canik Belediyespor’u 102-59 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Böylelikle oynadığı 3 maçı da kazanan Periler 3’te 3 yaparak averaj ile liderlik koltuğuna oturdu. Perilerde Egle Siksniute ise 25 sayı 16 ribaund ile karşılaşmanın yıldızı oldu. 

PERİLER FARKA KOŞTU

Samsun Canik Belediyespor karşısında maça hızlı başlayan İzmit Belediyespor, ilk periyodu 24-15 önde kapattı. İkinci periyotta Perilerin üstün oyunu devam ederken karşılaşmanın ilk yarısı 47-30 İzmit Belediyespor üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü ve son periyotta da üstünlüğü bırakmayan İzmit Belediyespor, Çarşamba günü oynanan Elazığ maçında olduğu gibi bu haftada farka koşarak parkeden 102-59’luk bir galibiyetle ayrıldı. 

İPEK GARİP İLK KEZ PARKEDE 

Karşılaşmayı farklı götüren İzmit Belediyespor’da antrenör Hasan Fırat Okul yeni transferler ve genç isimlere de şans verdi. Samsun Canik Belediyespor’dan yeni transfer olan Aysu Keskin, İzmit Belediyespor’un alt yapısından yetişen 19 yaşındaki Defne Paylar, Galatasaray’ın alt yapısında yetişen ve İzmit Belediyespor’a transfer olan 18 yaşındaki İpek Garip karşılaşmada sürede alan isimler oldu. Böylelikle süre alan yeni transfer İpek Garip, İzmit Belediyespor adına ilk kez bir karşılaşmada ter döktü. İzmit Belediyespor ligin 4.haftasında 18 Ekim saat 15:00’da kendi sahasında Botaş ile karşılaşacak.

11 Eki 2020 - 16:48 - Spor

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