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11 Eki 2020 - 17:03- Gündem G: 11 Eki 2020 - 17:04

Başkan Hürriyet’ten yüz yüze eğitim mesajı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 2020-2021 eğitim öğretim yılında başlayacak olan yüz yüze eğitimin ikinci aşaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Başkan Hürriyet yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir online olarak devam eden eğitim-öğretim sürecinde şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. 


İlk etapta okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz için başlayan yüz yüze eğitim, ikinci aşamasında yarından itibaren ilkokullar, 8.sınıf, 12.sınıf ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerimizi kapsamaktadır. En kısa sürede tüm öğrencilerimizin yüz yüze eğitime başlaması en büyük temennimizdir. Ancak bunun için hepimize büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Alınan Covid-19 tedbirlerini ve maske, mesafe ile temizlik kurallarını birlikte uygulayarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en kısa sürede okullarına tam anlamıyla kavuşması bizlerin elinde. 


İzmit Belediyesi olarak Covid-19 salgınıyla mücadelemizde okullarımızda yapılması gerekli bütün hazırlıkları tamamladık. Yüz yüze eğitim verilecek tüm okullarımızda dezenfekte, temizlik, yıkama ve ilaçlama işlemleri sağlandı. Eğitim sürecinde öğretmenlerimizin ve ailelerimizin çocuklarımızla sürekli iletişim içerisinde olması ve temizlik kurallarını hatırlatması büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı ve düzenli bir iletişimle bunu başaracağımıza inanıyorum.


Bu duygu düşüncelerle 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimde ikinci aşamasına başlayacak olan başta sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere, eğitim yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum”

11 Eki 2020 - 17:03 - Gündem

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