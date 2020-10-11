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11 Eki 2020 - 18:58- Asayiş G: 11 Eki 2020 - 18:59

Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 

Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan işitme engelli Soner Aydın, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesinde temizlik personeli olarak çalışan ve Kandıra Koca Bayramlar Köyünde ikamet eden işitme engelli Soner Aydın (44) 1 Ekim günü akşam saatlerinde işten çıkıp evine gitmek üzere yola koyuldu. Köyüne gelen ve araçtan inen Aydın, karşıdan karşıya geçmek isterken hususi bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Aydın kanlar içerisinde yola savrulurken çarpan sürücü ise ardına bakmaksızın olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Aydın’a çarparak olay yerinden kaçan 70’li yaşlardaki sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsmi ve araç plakası öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrası korkup kaçtığını söylediği ileri sürüldü. Kaza sonrası tedavi gördüğü hastaneden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tekçatı Engelliler Dernek üyesi olan Aydın’ın geçirdiği kazadan 10 gün sonra ölüm haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Aydın’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.
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11 Eki 2020 - 18:58 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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