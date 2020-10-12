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12 Eki 2020 - 09:04- Spor G: 12 Eki 2020 - 09:06

Batu ve Derince seriye başladı: 2-0

Misli.com 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Alemdağspor’u konuk etti. Derince Stadı’nda oynanan maçı 2-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz yeni teknik direktör Bülent Baturman ile yeni bir seriye başladı
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Belediye Derincespor maça çok hızlı başladı. 4. dakikada Melih İnan’ın pasında kale önündeki Tayfur Emre’nin plase vuruşu sonrası top soldan ağlarla buluştu. (1-0) İlk yarının devamında Melih, Mehmet Bağlı ve Mehmet Enes Yılmaz ile gole yaklaşan ekibimiz karşısında konuk ekip Çağlar ile önemli bir pozisyonu harcadı. Derince devreye 1-0 önde girdi. 

HAFTAYA RAKİP HOPA

Derince mücadelenin ikinci yarısına da golle başladı. Sercan’ın pasında Muhammed Enes, savunma ile kalecinin büyük hatası sonrası topu kazandı ve pasında Mehmet Bağlı kariyerinin en kolay gollerinden birisini 49. dakikada attı. (2-0) Kalan sürede Derince, Enes ve Mehmet ile gole yaklaşsa da başka gol bulamadı. Bülent Baturman ikinci dönemine galibiyet ile başlarken Belediye Derince ise 4 maç sonunda puanını 7’ye çıkardı. Derince önümüzdeki hafta Mehmet Avcı’nın formasını giydiği Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

HABER: Erdem ÖVÜÇ / FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL

BELEDİYE DERİNCESPOR: 2-ALEMDAĞSPOR: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Alkım Aksoy***, Cengizhan Öztürk***, Mehmet Dura***

BELEDİYE DERİNCESPOR

1 YUNUS EMRE GENÇ***

17 GÖKHAN GÜNEL***

53 SİNAN MORGİL***

25 EFE KARAOĞLU****

97 M. FATİH YILDIRIM***

5 SERCAN USLU****

11 MELİH İNAN***

(Dk. 85 TAYFUN KIRCA*)

52 DOĞANCAN AYNACI***

(Dk. 68 MESUT CAN TUNAL**I)

39 TAYFUR EMRE YILMAZ**

(Dk. 22 M. ENES YILMAZ***)

61 MEHMET TOSUN***

(Dk. 85 BERTUĞ BAŞDEMİR*)

21 MEHMET BAĞLI***

(Dk. 68 KUBİLAY SERBEST**)

YEDEKLER

23 VOLKAN MERT KORKMAZ

7  ARDA KÜRŞAT KAYA

ALEMDAĞSPOR

53 MUZAFFER SARIİBRAHİM*

3 CENKAY AKDOĞAN*

4 SERTAÇ GÖKALTIN*

10 ÇAĞLAR ÖZEL*

(Dk. 77 ALPEREN BEKTAŞ*)

17 FIRAT ARAS*

(Dk. 46 EMİRHAN ÖZER*)

8 OĞUZHAN İNCİ*

(Dk. 46 YUSUF DEMİR*)

25 METEHAN ÇAKAL*

27 SERHAT ENES ÇALIŞAN**

2 AHMET TANER ÇUKADAR**

52 ERHAN GÖÇ**

81 OĞUZHAN ÇİMEN*

(Dk. 62 EMRE DALGALIDERE*)

 

YEDEKLER

99 AHMET FURKAN ÜNAL

49 SAYİM ÇELİK

61 ERTUĞRUL USTA

 

GOLLER: Dk. 4: Tayfur Emre, Dk. 49 Mehmet Bağlı (Derince)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Sertaç, Dk. 46 Erhan Göç (Alemdağ) Dk. 55 Sercan (Derince)

12 Eki 2020 - 09:04 - Spor

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