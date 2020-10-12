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12 Eki 2020 - 09:08- Gündem G: 12 Eki 2020 - 09:11

Dört saatte beş deprem meydana geldi!

Ege Denizi' açıklarında ilki 03.30'da olmak üzere 4 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi. Datça'nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte meydana gelen son depremin büyüklüğü ise 5,0 olarak hesaplandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremlere dair yayınladığı verilerde Ege'deki hareketlilik dikkat çekti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.11’de Ege Denizi’nde Datça’nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte, 5,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Aynı bölgede ilki bugün saat 03.30’da olmak üzere 4 saat içinde büyüklükleri 3,7 ile 5,0 arasında değişen 5 ayrı deprem meydana geldi.

İLK SARSINTI SAAT 03.30’DA 

AFAD verilerine göre, saat 03.30’da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44’te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. İlk sarsıntı Datça’ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre  derinlikte meydana geldi. Bu iki depremin ardından aynı bölgede büyüklüğü 3,8 ve 3,7 olarak hesaplanan iki deprem daha kaydedildi.

12 Eki 2020 - 09:08 - Gündem

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