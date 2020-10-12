Dört saatte beş deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.11’de Ege Denizi’nde Datça’nın 144 kilometre açıklarında 6 kilometre derinlikte, 5,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Aynı bölgede ilki bugün saat 03.30’da olmak üzere 4 saat içinde büyüklükleri 3,7 ile 5,0 arasında değişen 5 ayrı deprem meydana geldi.
İLK SARSINTI SAAT 03.30’DA
AFAD verilerine göre, saat 03.30’da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde, 03.44’te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. İlk sarsıntı Datça’ya 173 kilometre uzaklıkta ve 5.78 kilometre derinlikte ikincisi ise 131.77 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu iki depremin ardından aynı bölgede büyüklüğü 3,8 ve 3,7 olarak hesaplanan iki deprem daha kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.