Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yöneylem Araştırma firmasının “Gündemetre” araştırması Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Araştırma 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapıldı. 23-27 Eylül döneminde gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları şöyle:
Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile korona, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Seçmenlerin yüzde 40'ı geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini vurguladı. Her 2 seçmenden biri, hanelerinde en az bir kişinin iş aradığını anlattı.
Seçmenlerin 3'te ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7. Türkiye'nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30'da kaldı, kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49. Seçmenler en çok eğitim politikalarını başarısız bulurken, ekonomi politikaları bunu takip ediyor. Seçmenler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili yayınladığı verilere güvenmiyor.
AKP'NİN OY ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Araştırmaya göre parlamenter sistemi isteyenler yüzde 48.1, başkanlık sistemi diyenler yüzde 33. AKP'ye destek 2002 seviyesine indi. CHP'nin oyu yüzde 27-28 bandına sıkışmış görünüyor. Yüzde 3 DEVA Partisi, yüzde 1.3 Gelecek Partisi, yüzde 1.3 Saadet, yüzde 11 İYİ Parti, yüzde 11.8 HDP, yüzde 8.7 MHP, yüzde 27.8 CHP ve yüzde 34.4 AKP diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmek için gerekli yüzde 50+1'in uzağında görünüyor. “Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı oy verirsin” sorusuna katılımcılar yüzde 41.8 ile İmamoğlu derken yüzde 41 ile Erdoğan yanıtını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.