Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Eki 2020 - 09:19- Gündem G: 12 Eki 2020 - 09:22

Son anket sonuçları: AKP'nin oyları 2002 seviyesinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son anket sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 33'e düşerken; CHP ve İYİ Parti'de büyük bir artış görüldü. MHP ise yüzde 8,7 ile barajı aşamıyor.
mask

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yöneylem Araştırma firmasının “Gündemetre” araştırması Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Araştırma 67 ilde 2 bin 402 kişi ile yapıldı. 23-27 Eylül döneminde gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları şöyle:

Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yüzde 19.9 ile ekonomik kriz, yüzde 16.8 ile korona, yüzde 15.7 ile işsizlik, yüzde 15.4 ile hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Seçmenlerin yüzde 40'ı geçen ay en az bir faturasını ödeyemediğini vurguladı. Her 2 seçmenden biri, hanelerinde en az bir kişinin iş aradığını anlattı.

Seçmenlerin 3'te ikisi geçen yıla göre gelirlerinin düştüğünü dile getirirken, gelirlerinin arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 7. Türkiye'nin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30'da kaldı, kötü yönetildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 49. Seçmenler en çok eğitim politikalarını başarısız bulurken, ekonomi politikaları bunu takip ediyor. Seçmenler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili yayınladığı verilere güvenmiyor.

AKP'NİN OY ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Araştırmaya göre parlamenter sistemi isteyenler yüzde 48.1, başkanlık sistemi diyenler yüzde 33. AKP'ye destek 2002 seviyesine indi. CHP'nin oyu yüzde 27-28 bandına sıkışmış görünüyor. Yüzde 3 DEVA Partisi, yüzde 1.3 Gelecek Partisi, yüzde 1.3 Saadet, yüzde 11 İYİ Parti, yüzde 11.8 HDP, yüzde 8.7 MHP, yüzde 27.8 CHP ve yüzde 34.4 AKP diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmek için gerekli yüzde 50+1'in uzağında görünüyor. “Erdoğan'a mı İmamoğlu'na mı oy verirsin” sorusuna katılımcılar yüzde 41.8 ile İmamoğlu derken yüzde 41 ile Erdoğan yanıtını verdi.

12 Eki 2020 - 09:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet’ten yüz yüze eğitim mesajı mask
Başkan Hürriyet’ten yüz yüze eğitim mesajı
Gelecek ile Saadet’in gençleri buluştu mask
Gelecek ile Saadet’in gençleri buluştu
Derince Fatih Mahallesi’ne Gençlik Merkezi yapılıyor mask
Derince Fatih Mahallesi’ne Gençlik Merkezi yapılıyor
Çeker: Sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır mask
Çeker: Sınava girenler arasında adaleti sağlamalıdır
Başiskele’de korona denetimlerine devam mask
Başiskele’de korona denetimlerine devam
Çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firma denetledi mask
Çorba çeşmelerine çorba tedarik eden firma denetledi
Anket 12 Ekim'de çocuğunuzu okula gönderecek misiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salı günü müjde var mask
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salı günü müjde var

GALERİ

Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL