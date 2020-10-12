Sedaş tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün İzmit, Körfez, ve Başiskele ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

İZMİT

09:00 - 14:00

, ALİKAHYA MAH. , 19 MAYIS CD. 2.BEZENDİ SK. ABDÜLHAMİT CD AHMET MÜFİD BEY CD. AHMET YASEVİ CD. ASYA SK. AÇANGÜL SK. BALKAN SK. BAĞLAR SK. BEŞPINAR SK. CEVHER DUDAYEV CD. CEVİZLİ SK. DEBRELİ CD. DEVRİM SK. DURSUN ÇAVUŞ SK. ELA SK. ERDEMLER SK. ESENLİ SK. ESKİPAZAR SK ESKİPAZAR SK. EVLİYA ÇELEBİ CD. EĞİTİM CD. EŞREF BİTLİS CD FATİH SULTAN MEHMET BULVAR FERİT PAŞA SK. GÜLDALI SK. GÜLESER SK. GÜLNUR SK. HACI EYÜPLER SK. HULUSİ KENTMEN CD. KAHVECİ CD. KARACALAR SK. KARACAOĞLAN SK. KARADEMİR SK. KATİP ÇELEBİ CD. KELEŞOĞULLARI SK. KILIÇLAR SK. KOCA YUSUF PAŞA SK. KORE CD. KUBİLAY SK. LALELİ SK. MARULLAR SK. MEHMET AKİF CD. MEHMET ÇAVUŞ CD. MEHRE SK. MERAM SK. NARLIOĞLU SK. NİLGÜN SK. OSMAN HAMDİ BEY CD. PINARLI SK. RASİM EGEMEN SK. SABRİ USTA SK. SABİHA GÖKÇEN CD. SALKIM SK. SEMERKANT CD. SERAY SK. SEYYİT SK. SEÇKİNLER SK. SÜLEYMAN ÇELEBİ CD. SÜRMENE SK. TAŞKIN SK. TEPE ÇIKMAZI SK. TEŞVİKİYE CD TEŞVİKİYE CD. TURNAOĞLU CD. UFUK SK. VATAN CD. YALIM SK. YUNUS EMRE CD. YÜCEL SK. YİĞİTLER SK. ÇALDIRAN CD. ÇİMENLİK SK. ÖYKÜM SK. İNCİRLİ SK. ŞAFAK SK. ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK. DURHASAN MAH. , DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER

BAŞİSKELE

09:00 - 15:00

, ALTINKENT MAH. , ALTINTEPE SK. BAĞDAT CD. ESİNTİ SK. FEVZİ ÇAKMAK CD. HAŞİM SK. KANAT SK. SEYRAN SK. SÜLEYMAN ÇELEBİ CD. TAÇ SK. İBNİ SİNA CD. BARBAROS MAH. , ARKA SK. ATATÜRK CD. BAĞDAT CD. DAMAT SK. DUYGULU SK. ESKİ KALE SK. EŞME KAYA SK. GÜLDEN SK. HAMİDİYE SK. HOYLAN SK. KAHRAMANLAR CD. KAMELYA SK. KANAAT SK. KASIMPATI SK. KERVAN SK. MİLLET CD. NECİP FAZIL CD. POYRAZ SK. VEYSEL KARANİ CD. YAVUZ SULTAN SELİM CD. YEŞİLKIR SK. DÖNGEL MAH. , ABİDE SK. ALTINTEPE SK. ANDAÇ SK. ARGÜN SK. ASU SK. ATATÜRK CD. AZİZ SK. BAHADIR SK. BATIN SK. BAĞDAT CD. BUSE SK. CEREN SK. DEMİRKAPI SK. DERE PAZARI SK. DÜZLEM SK. DİLEK SK. EFSUN SK. EGE SK. EKİM SK. ELFİDA SK. ELMAS HANIM SK. ENDER SK. ERKİN SK. ERSEN SK. ERTUĞ SK. GANİ SK. GÖKTÜRK SK. GÜLSEREN SK. GÜNEBAKAN SK. KADİFE ÇİÇEĞİ SK. KANDİL ÇİÇEĞİ SK. KARAMAN SK. KARTALKAYA CD. KAYGAS SK. KAYNAR SK. KAZIM KARABEKİR CD. KIVANÇ SK. KOCATEPE CD. LEMİDE SK. MAVİŞ SK. MECİD SK. MEKİN SK. MELİS SK. MERTCAN SK. MERYEM SK. MİLLET CD. NARLI SK. NERMİN SK. NEZİR SK. ONURHAN CD. PERİ SK. SAHARA SK. SARI MUSTAFA SK. SEMİ SK. SÜLEYMAN ÇELEBİ CD. SİVRİ SK. VACİD SK. YAMAN SK. YARBAY MUSTAFA CD. YAVUZER SK. YUVA SK. ZAHİR SK. ÇELENK SK. ÇİSEM SK. ÇİSİL SK. ÜNİKENT SİTESİ YOLU SK YEŞİLKENT MAH. , TANTAOĞLU CD

KÖRFEZ

09:00 - 17:00

ELMACIK KÖYÜ , ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ELMACIK MAH. , ELMACIK MERKEZ MEVKİİ ELMACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER