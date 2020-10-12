Merih Demiral, KİY’i paraya boğacak !..

Sassuolo’dan Juventus’ta transfer olduğunda KİY’na 350 bin lira kazandıran Merih, İngiliz devi Manchester United başta olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübü kadrosuna katmak istiyor. Ekibin gelirleri katlanarak artacak

ADETA ALTIN YUMURTLUYOR !..

Milli yıldızı United ya da her hangi bir farklı ülke kulübü 50 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ile kadrosuna katarsa Karamürsel İdmanyurdu’nun kasasına da ödeme planına göre 2 milyon Euro yani yaklaşık 18 milyon TL. daha girecek. Öte yandan Merih’in sözleşmesine göre uluslararası, yani ülkeler arası yapacağı her transferden Karamürsel temsilcisi para kazanmaya devam edecek.

ERDOĞAN: DÜN BANA GÜLÜYORLARDI

Bu tarihi fırsata sahip olan Karamürsel İdmanyurdu’nun efsane başkanı Muharrem Erdoğan “Dün bana gülenler bugün -Büyük Başkan- diyor. Hayat böyle bir şey işte. Bir anda karşına öyle şeyler çıkarır ki kişileri mahcup eder. Biz hep alt yapımıza önem verdik ve Merih’imizi çıkardık. Allah bin kat razı olsun. Karamürsel ve Türkiye onunla ne kadar gurur duysa azdır” ifadelerine yer verdi.