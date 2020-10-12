Öztürk, "Danışmanlığa getirilmem iş başvurusu gibi oldu"

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Öztürk, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’a danışman oldu. Mayıs ayından beri Tarhan’ın danışmanlığını yapan Doç. Dr. Armağan Öztürk, 8 Ekim Perşembe günü itibari ile meclis bünyesinde danışman kadrosunda yerini aldı. Tarhan’ın yeni kadrolu danışmanı Öztürk, göreve gelme sürecini gazetemize anlattı.

“MECLİS TEMPOSUNA UYUM SAĞLIYORUM”

Mayıs ayından beri Tahsin Tarhan’ın danışmanlık görevini yürüttüğünü söyleyen Öztürk, Tarhan ile daha önce siyasi bir tanışıklıklarının olmadığını ifade etti. Mart ayından beri Tarhan’la tanışıklığının olduğunu belirten Öztürk danışmanlık görevine getirilme sürecinin ise bir iş başvurusu gibi olduğunu vurguladı. Pandemi koşullarında çalışmaya başladıklarını söyleyen Öztürk, “Pandemi süreci daha yoğun çalışmamıza neden oldu. Pandemi olmasaydı meclis açık olacaktı ve seçmen ziyaretleri daha fazla olacaktı. Bu 4-5 ay süre içerisinde daha fazla kanun metinleri ile ilgilendik. Benim açımdan verimli olduğunu düşünüyorum. Mecliste çalışma temposu biraz daha farklı ama uyum sağlıyorum” dedi.

“AKADEMİK HAYATIMA KOÜ’DE BAŞLADIM”

Kocaeli’ye ne sıklıkla geldiği sorusunu yanıtlayan Öztürk, “Benim ailem Darıca’da ikamet ediyor. Belli aralıklarla Kocaeli’ye geliyorum. Bir danışmanımız da sürekli Kocaeli’de. Benim ağırlıklı gündemim TBMM ve ulusal siyaset. Tahsin Bey’in metinlerinin yazımına da katkı sağlıyorum. Akademik hayatıma Kocaeli Üniversitesi’nde başladım. 2003’ten 2008’e kadar orada çalıştım. Kocaeli’de bir geçmişim var, hayatımın önemli bir kısmı burada geçti” ifadelerini kullandı.

“MECLİSTE GÖREVLENDİRME YAPILDI”

Göreve geldikten sonra Ankara’ya taşınan Özdemir, danışmanlık nedeni ile üniversitedeki görevinden istifa edip etmediği sorusuna ise, “Devlet Üniversitesi olduğu için meclise görevlendirme yapıldı. Ama özel bir üniversiteden gelseydim istifa edecektim. Bu nedenle öğretim üyesi kimliğimi hala koruyorum, zaten doçentlik aynı zamanda akademik bir unvan. Unvanı kullanmak bakımından çalıştığım kurumun bir önemi yok” yanıtını verdi.

“HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK”

Öztürk, “Gündelik siyaset ile ilgili bir akademisyendim. Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi ve Radikal Gazetelerine bir dönem yazılar yazdım. Siyasete yakınlığım bu dönemlerde de vardı. Siyasi danışmanlık birden aldığım bir karar değil, zamanla olgunlaşmış bir karar. Gündelik siyaset ile bir bağlantım vardı. Üniversitelerdeki durum sosyal demokrat akademisyenler için pek parlak bir durum değil, meclisin bu bakımdan benim akademik hayatımda bir rol oynayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Gelecek planları arasında Milletvekilliği ya da başla bir siyasi rol düşünüp düşünmediği sorusuna cevaben Öztürk, “Epey bir süre Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğim devam etti. Üniversite idari görevim vardı. Bu nedenle bırakma durumum oldu. Şu an parti üyesi değilim. Şimdilik yaptığım işi iyi yapmanın benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Gerisi zamanın, kaderin, koşulların insanın önüne getirdiği fırsatlar ile ilgili. Aktif bir siyaset ile ilgili şimdi bir planım yok” dedi.

ARMAĞAN ÖZTÜRK KİMDİR?

1980 yılında doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Önce Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ardından da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı üniversitede 2014 yılında siyaset bilimi doktorasını tamamlayan Öztürk’ün çalışmaları daha çok siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda somutlaşmıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Öztürk, 2014 yılından beri Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öztürk, 2017 yılından beri Siyasi Düşünceler Tarihi alanında Siyaset Bilimi Doçenti unvanına sahip.