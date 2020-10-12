GTÜ’de yerli uçak motoru için eğitim başladı

2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde GTÜ Enerji Teknolojileri Enstitüsü’nün Havacılık ve Uzay Teknolojilerinde Uygulamalı İtki Sistemi Tasarım Mühendisliği Programının açılış dersi TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan tarafından verildi. Derste Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Soydan ve Müdür Yrd. Prof. Dr. Osman Saim Dinç hazır bulundu. SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi)’dan Döktaş, Parsan, Omtaş, Asil Çelik, Kanca ve Gür Metal şirketlerinden seçilmiş olan sektörlerinde 5 yıl tecrübeli mühendislerle, yeni nesil Türkiye’nin havacılık ve uzay alanlarında hedeflerine ulaşmasında önemli bir nokta olan yerli ve milli uçak motoru ve komponetlerin üretilmesi kapsamında verilen yüksek lisans eğitiminin ilk dersi yapıldı. Dersin ardından TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan tarafından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a ziyaret gerçekleştirildi.