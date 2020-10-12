MHP'de il yönetimi şekilleniyor

Geçtiğimiz ay düzenlenen MHP olağan kongresinde 4. Kez İl Başkanı seçilen Aydın Ünlü geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Adliyesine mazbatasını almıştı. Yönetiminde değişikliğe giden Aydın Ünlü mazbatayı aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda yönetime yeni giren isimlerle tanışılacak. Bu akşam gerçekleştirilecek toplantıda da görev dağılımı yapılacak. Yapılan görev dağılımı kamuoyuyla paylaşılacak.

ÜNLÜ VE YÖNETİMİ

Aydın Ünlü, Ercan Bayrak, Hamza Güloğlu, Sami Acıkök, Gökmen Türengül, Tuncay Batı, Ertan Yılmaz, Bayram Karaaslan, Dursun Daşdangil, Recep Özcan, Vedat Kuru, Yaşar Can Aslan, Mustafa Kayış, Selman Cici, Aytekin Şahin, Sunay Gezer, Pınar Kolay, Hakan Aydoğdu, Selçuk Gökhan, Dursun Topuz, Ali Sayar, Gökmen Şirin, Ekrem Yılmaz, Yavuz Furunci, Alper Sakol, Kürşat Demir, Halil Yardım, Yusuf Kaplan, Yücel Özdemir, Ayhan Akay, Melih Fırat Taşer, Yasin Söylemez, Kamil Akın.