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12 Eki 2020 - 14:50- Spor G: 12 Eki 2020 - 14:54

Kaptan Emel Sığırcı ameliyat oldu

İzmit Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımının kaptanı Emel Sığırcı antreman sırasında geçirdiği sakatlık sonrası sağ dizinden ameliyat oldu.

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Antreman sırasında sakatlanan İzmit Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımının kaptanı Emel Sığırcı, Acıbadem Kocaeli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey tarafından ameliyat edildi. Sporcuya sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun fizik tedavi çalışmaları başlayacak. Sporcunun, 3 ay sonra ise antremanlara başlaması öngörülüyor.

12 Eki 2020 - 14:50 - Spor

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