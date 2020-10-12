59 operasyonda 20 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 5 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 58 ayrı operasyonda 204 gram esrar, 11 gram eroin, 16 gram skunk, 77 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 117 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken 91 şüpheli serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 1 ayrı olayda ise 61 gram kubar esrar, 874 adet sentetik ecza ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 3 şüphelinin tamamının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.