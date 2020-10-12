Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 5 Ekim – 11 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 58 ayrı operasyonda 204 gram esrar, 11 gram eroin, 16 gram skunk, 77 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 117 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si tutuklanırken 91 şüpheli serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 1 ayrı olayda ise 61 gram kubar esrar, 874 adet sentetik ecza ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 3 şüphelinin tamamının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
12 Eki 2020 - 14:54- Asayiş Güncelleme: 12 Eki 2020 - 14:57
59 operasyonda 20 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 59 ayrı operasyonda 120 kişiye işlem yapılırken 20 kişi tutuklandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.