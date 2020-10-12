Zeybek: İş başa düşünce sadece fotoğraf çekerler

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, kongrelerini tamamlayan ilçeleri gezerek yeni başkan ve yönetimlerini tebrik ediyor. AK Parti’nin özellikle bu süreçte çok daha kararlı ve vatandaşla iç içe siyaset yapması gerektiğine dikkat çeken Zeybek şunları söyledi: “Emin olun milletimizle aramızda küçücük bir boşluk olsa orayı yalan ve iftiralarla doldurup, Türkiye’de yeni bir kaos ve karanlık dönem başlatmak için tetikte bekleyenler var. İşte daha birkaç gün önce gördük ve yaşadık. Körfez ülkerine ziyaretleri sırasında araçtan inerken çekilmiş tek bir kare fotoğraf üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a “Para için eğildi” diye iftira atanlar, birazcık yakın tarih bilgisi bulunanların rahatça bildiği “Kapalı Maraş” sorusuna ne cevap vereceklerini bile şaşıranlar, şimdi kalkmış esnafımıza destek paketi açıklıyor”.

"SAĞLIKTA ÖRNEK ÜLKEYİZ"

“Bunların bu açıklamalarında ne kadar samimi olduğuna en iyi örnek aslında Kocaeli’de hepimizin gözü önünde yaşandı. Bunlar sözde herkesin iyiliği için çalışıp, formüller üretirler ama yardıma muhtaç biri gördüklerinde tek yaptıkları fotoğrafını çekip sosyal medyaya koymak olur. O insanı bulup, yardım etmek akıllarından bile geçmez. Hatta bu vatandaşlardan biri kendi belediyeleri önüne gelip, oradaki çöpleri karıştırsa bunu da görmezler. Şimdi bunların yardım açıklamalarına, sözde destek paketlerine vatandaşımız nasıl inansın? Elbette yapacaklarımız daha bitmedi ama dünya beklemediği bir salgın kriziyle boğuşurken, Türkiye sağlık ve ekonomiyi önceleyerek milletimizin yanında oldu. Bu doğrultuda sağlıkta yapılanlar ortada. Ücretsiz sağlık hizmeti, ilaç ve tedavi destekleriyle dünyada örnek ülkelerden biri konumunda”.

"HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

“Türkiye’nin ekonomik anlamda da bugüne kadar vatandaşlarına sağladığı destek 491 milyar TL’yi aştı. 6,3 milyon aileye aylık bin TL nakdi yardım sağlandı. 66 milyar TL prim ve muhtasar ödemeleri ertelendi. 3,6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi. Geliri 5 bin TL altındaki 8 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL bireysel ihtiyaç desteği sağlandı. 198 bin işletmeye 143 milyar TL işe devam destek finansmanı verildi. Elbette bu süreçte en büyük sıkıntıyı esnafımız yaşadı. Bugüne kadar 784 bin esnafımıza 29,8 milyar TL destek finansmanı sağlandı. Birçok farklı sektörde %18’den %8’e, %8’den %1’e KDV; %20’den %10’a kira stopaj indirimleri yapıldı. Tabi ki, bunlarla sınırlı kalınmayacak. Hükümetimiz ihtiyaç duyulan her aşamada başta esnafımız olmak üzere, işveren ve çalışanların yanında olmaya devam edecek. Ama ortaya çıkıp sözüm ona formül önerenlerin, gerçekte nasıl bir anlayışa sahip olduklarını görmek için Kocaeli’deki temsilcilerine baksınlar. Bırakın yenisini, mevcutu bile koruyamadıklarını görecekler.”