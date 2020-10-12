Koç'tan 'altın' tavsiye

Vatandaşın güvenilir limanı olan altın koronavirüs döneminde fiyatını artırarak kiminin yastık altında tuttuğu yatırımını değerlendirirken, kimileri için ise yaz aylarında takılacak takı maliyetini artırdı. Ani bir şekilde artan fiyatı nedeniyle düğünlerde takı olarak tercih edilen gram altının yerini daha uygun olan yarım gram aldı. Ancak vatandaşlar yatırım konusunda yıllardır yüz güldüren altından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz aylarda 520 Lirayı bulan gram altının 470 liraya düşmesiyle vatandaşı yeniden yatırımlara yöneltti.

VATANDAŞ ALTINA GÜVENSİN

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "Yatırım konusunda vatandaş bu dönemde en çok Cumhuriyet altını yatırım olarak tercih ediyor. Cumhuriyet altının fiyatıda şuanda 3 bin 276 lira. Dolar, Euro gibi yatırımlardan ziyade vatadaş yılların verdiği güvenle altına olan tercihini değiştirmiyor. Altın kolay kolay yatırım yapmak isteyen vatandaşın mutsuz etmiyor. Altın her zaman olduğu gibi yine uzun yıllar vatandaşın güvenli limanı olacak" dedi.

TAKI ALIMI DURDU ALTIN YATIRIMDA GÜVENCE OLDU

Vatandaş döviz yerine altını tercih etmeli diyen Koç, " Vatandaşların bir kısmı son bir iki aydır yastık altında bulundurduğu altını elden çıkarırken bir kısmıda yatırımlarını güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Buda sektörde bir dengeye sebep oluyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin yapılamaması, yapılasada insanların tedbirli olmak için düğünlere gitmemeleri belli bir durgunluk yarattı. Altında yükselen fiyatları özellikle elinde toplu para olan vatandaşları altına yöneltti.

VATANDAŞ DÖVİZ YERİNE ALTINI TERCİH ETMELİ

Koç sözlerinin sonunda, "Altın çıkışı hazmetti ve düzeltme yaptı. Son bir iki aydır vatandaşın bir kısmı elindekileri çıkartırken bir kısmı ise yatırımlarına devam etti. 3 bin 276 TL olan Cumhuriyet altını yatırım amaçla alınmaya devam ediyor. Vatandaşa tavsiyemiz döviz yerine altın alsınlar, hareketlilik çoğalır. Pandemiden dolayı durgunlaşan düğün, nişan tarzı etkinlikler altını çokça etkiledi. Vatandaş döviz yerine altını tercih etmeli'' açıklamalarında bulundu.

Dilara POLAT