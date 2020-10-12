Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Eki 2020 - 15:01- Gündem G: 12 Eki 2020 - 15:04

Koç'tan 'altın' tavsiye

Geçtiğimiz aylarda 520 Lirayı bulan gram altının 470 liraya düşmesiyle vatandaşı yeniden yatırımlara yöneltti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, ''Döviz yerine altın alsınlar '' tavsiyesinde bulundu.
mask

Vatandaşın güvenilir limanı olan altın koronavirüs döneminde fiyatını artırarak kiminin yastık altında tuttuğu yatırımını değerlendirirken, kimileri için ise yaz aylarında takılacak takı maliyetini artırdı. Ani bir şekilde artan fiyatı nedeniyle düğünlerde takı olarak tercih edilen gram altının yerini daha uygun olan yarım gram aldı. Ancak vatandaşlar yatırım konusunda yıllardır yüz güldüren altından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz aylarda 520 Lirayı bulan gram altının 470 liraya düşmesiyle vatandaşı yeniden yatırımlara yöneltti.

VATANDAŞ ALTINA GÜVENSİN

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, "Yatırım konusunda vatandaş bu dönemde en çok Cumhuriyet altını yatırım olarak tercih ediyor. Cumhuriyet altının fiyatıda şuanda 3 bin 276 lira. Dolar, Euro gibi yatırımlardan ziyade vatadaş yılların verdiği güvenle altına olan tercihini değiştirmiyor. Altın kolay kolay yatırım yapmak isteyen vatandaşın mutsuz etmiyor. Altın her zaman olduğu gibi yine uzun yıllar vatandaşın güvenli limanı olacak" dedi. 

TAKI ALIMI DURDU ALTIN YATIRIMDA GÜVENCE OLDU

Vatandaş döviz yerine altını tercih etmeli diyen Koç, " Vatandaşların bir kısmı son bir iki aydır yastık altında bulundurduğu altını elden çıkarırken bir kısmıda yatırımlarını güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Buda sektörde bir dengeye sebep oluyor. Pandemi nedeniyle düğünlerin yapılamaması, yapılasada insanların tedbirli olmak için düğünlere gitmemeleri belli bir durgunluk yarattı. Altında yükselen fiyatları özellikle elinde toplu para olan vatandaşları altına yöneltti.

VATANDAŞ DÖVİZ YERİNE ALTINI TERCİH ETMELİ

Koç sözlerinin sonunda, "Altın çıkışı hazmetti ve düzeltme yaptı. Son bir iki aydır vatandaşın bir kısmı elindekileri çıkartırken bir kısmı ise yatırımlarına devam etti. 3 bin 276 TL olan Cumhuriyet altını yatırım amaçla alınmaya devam ediyor. Vatandaşa tavsiyemiz döviz yerine altın alsınlar, hareketlilik çoğalır. Pandemiden dolayı durgunlaşan düğün, nişan tarzı etkinlikler altını çokça etkiledi. Vatandaş döviz yerine altını tercih etmeli'' açıklamalarında bulundu.

Dilara POLAT

12 Eki 2020 - 15:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beyaz Kalplerde belge kazandılar mask
Beyaz Kalplerde belge kazandılar
Dilovası’nın 2021 bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira mask
Dilovası’nın 2021 bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira
"Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor" mask
"Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor"
İzmit’te sıkı denetim mask
İzmit’te sıkı denetim
Kocaman, genç çiftleri mutlu etti mask
Kocaman, genç çiftleri mutlu etti
İYİ Parti Gölcük, SİME-SEN’i ağırladı mask
İYİ Parti Gölcük, SİME-SEN’i ağırladı
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi  mask
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 

GALERİ

Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL