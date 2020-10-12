TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor!

Çocukların arkadaşlarıyla ve deneyimli gönüllüler ile buluşarak bilgilerini tazeleyecek, aktif öğrenme metodları ve oyunlarla keyifli vakit geçirecekler. Programlar hazırlarken çocukların gelişimsel dönemlerine uygun olarak en çok ihtiyaç duydukları bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri onların en sevdiği yöntem ve yaklaşımlarla kazandırmayı amaçlıyor. Oyun, keşif, deneyim ve paylaşımlarla çocukların ve gönüllülerin çok sevdiği programlar yeniden onlarla buluşturmak için sabırsızlanan Eğitim Gönüllülerinin Eğitim Programları ve uygulamaları şu şekilde.

Uzaktan eğitim programları TEGV Dijital Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleşecek. (www.tegvdijital.org) Çocuklar ve gönüllüler TEGV tarafından öğrenme yönetim sistemine kaydedilecek ve bilgilendirme sms’leri gönderilecek. Programlar 9 canlı oturum ve her canlı oturumu destekleyen ve çocukların kendi zamanlarında tamamlayabilecekleri çalışmalardan oluşur. Programa katılabilmek için internet erişimi ve bilgisayar/tablet erişimine ihtiyaç var.

Programlar TEGV eğitim programlarını tamamlamış ve birimlerde yüz yüze eğitim vermiş TEGV gönüllüleri tarafından uygulacak. Çocuklar her hafta aynı gönüllüler ve çocuk grubu ile buluşacaklar.

ETKİNLİK VE İÇERİKLER ALGO DİJİTAİ BİLİŞİM

Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer almaktadır.

BİLİM KAFASI

Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

SAYILARIN DÜNYASI

Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedeflemektedir. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme temel amaçlardır.

OKUYORUM-OYNUYORUM

Çocuklarda okuma kültürü oluşturmanın önemi her geçen gün daha da artmakta. Buradan yola çıkarak çocukların bu kültürü edinmelerinin ilk adımının onlara kitapları sevdirmekten geçtiğini düşünüyoruz.

2006 yılından beri uygulananOkuyorum Oynuyorum programı ile paralel hedef ve amaçlar doğrultusunda ilerlenen Online Okuma Programı kapsamında da, çocukların kitapların maceralı yolculuğuna dahil olmasını, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, sosyal duygusal gelişimlerine dair farkındalık kazanmalarını, farklı yazar ve kitaplarla tanışmalarını ve okumanın, hayal kurmanın heyecanlı yolculuğuna dahil olmalarını amaçlıyoruz.

GİZLİ HAZİNEM

Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyihedefleyen bir eğitim programıdır. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedeflenmektedir. Bilişsel becerilerden çok daha fazlasını gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklarımızın bunlarla baş etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ

Bu program, çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlarla ana dilde öğrendikleri şekilde duyarak ve konuşmayı deneyerek İngilizce öğrenmelerini hedefler; bunu da sosyal duygusal ve akademik olarak baskı hissetmenden, öz güven geliştirerek sağlar.

TEGV’de ayrıca 1. Sınıflarımızın yeni okul yaşantısına güçlü başlayabilmeleri için Sosyal Duygusal ve Akademik Uyuma odaklanan oyun ve eğlence dolu “Birlikte Öğrenelim” 1. Sınıflar Disiplinlerüstü programı da uzaktan çocuklarımızla buluşmaya hazır.

Kayıt ve bilgi için: kocaeli@tegv.org

tegv_kocaeliob TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi

@tegvkocaeli