Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Eki 2020 - 15:04- Eğitim G: 12 Eki 2020 - 15:09

TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) olarak, 25 yıldır alanlarında bizimle eğitimlerini tamamlayan ve kendilerini Türkiye’deki eğitim sistemine destek vermeye adamış eğitim gönüllüleriyle uzaktan gerçekleştirecekleriBilişim ve kodlama, İngilizce, Fen, Matematik, Sosyal Duygusal Öğrenme ve Okuma programlarıyla çocuklara akademik, sosyal ve duygusal beceriler kazandırmayı hedefliyor.
mask

Çocukların arkadaşlarıyla ve deneyimli gönüllüler ile buluşarak bilgilerini tazeleyecek, aktif öğrenme metodları ve oyunlarla keyifli vakit geçirecekler. Programlar hazırlarken çocukların gelişimsel dönemlerine uygun olarak en çok ihtiyaç duydukları bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri onların en sevdiği yöntem ve yaklaşımlarla kazandırmayı amaçlıyor. Oyun, keşif, deneyim ve paylaşımlarla çocukların ve gönüllülerin çok sevdiği programlar yeniden onlarla buluşturmak için sabırsızlanan Eğitim Gönüllülerinin Eğitim Programları ve uygulamaları şu şekilde.

Uzaktan eğitim programları TEGV Dijital Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleşecek. (www.tegvdijital.org) Çocuklar ve gönüllüler TEGV tarafından öğrenme yönetim sistemine kaydedilecek ve bilgilendirme sms’leri gönderilecek. Programlar 9 canlı oturum ve her canlı oturumu destekleyen ve çocukların kendi zamanlarında tamamlayabilecekleri çalışmalardan oluşur. Programa katılabilmek için internet erişimi ve bilgisayar/tablet erişimine ihtiyaç var.

Programlar TEGV eğitim programlarını tamamlamış ve birimlerde yüz yüze eğitim vermiş TEGV gönüllüleri tarafından uygulacak. Çocuklar her hafta aynı gönüllüler ve çocuk grubu ile buluşacaklar.

ETKİNLİK VE İÇERİKLER ALGO DİJİTAİ BİLİŞİM

Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer almaktadır.

BİLİM KAFASI

Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

SAYILARIN DÜNYASI

Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedeflemektedir. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme temel amaçlardır.

OKUYORUM-OYNUYORUM

Çocuklarda okuma kültürü oluşturmanın önemi her geçen gün daha da artmakta. Buradan yola çıkarak çocukların bu kültürü edinmelerinin ilk adımının onlara kitapları sevdirmekten geçtiğini düşünüyoruz.

2006 yılından beri uygulananOkuyorum Oynuyorum programı ile paralel hedef ve amaçlar doğrultusunda ilerlenen Online Okuma Programı kapsamında da, çocukların kitapların maceralı yolculuğuna dahil olmasını, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, sosyal duygusal gelişimlerine dair farkındalık kazanmalarını, farklı yazar ve kitaplarla tanışmalarını ve okumanın, hayal kurmanın heyecanlı yolculuğuna dahil olmalarını amaçlıyoruz.

GİZLİ HAZİNEM

Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyihedefleyen bir eğitim programıdır. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedeflenmektedir. Bilişsel becerilerden çok daha fazlasını gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklarımızın bunlarla baş etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ

Bu program, çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlarla ana dilde öğrendikleri şekilde duyarak ve konuşmayı deneyerek İngilizce öğrenmelerini hedefler; bunu da sosyal duygusal ve akademik olarak baskı hissetmenden, öz güven geliştirerek sağlar.

TEGV’de ayrıca 1. Sınıflarımızın yeni okul yaşantısına güçlü başlayabilmeleri için Sosyal Duygusal ve Akademik Uyuma odaklanan oyun ve eğlence dolu “Birlikte Öğrenelim” 1. Sınıflar Disiplinlerüstü programı da uzaktan çocuklarımızla buluşmaya hazır.

Kayıt ve bilgi için: kocaeli@tegv.org

tegv_kocaeliob TEGV Kocaeli Selma ve Mesut Kavurt Öğrenim Birimi

@tegvkocaeli

12 Eki 2020 - 15:04 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor! mask
TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor!
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim mask
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı mask
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi? mask
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi?
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli mask
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli
Mucit Dünyası eğitimleri başladı mask
Mucit Dünyası eğitimleri başladı
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi  mask
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 

GALERİ

Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL