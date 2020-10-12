Martı 15 yaş altına yasaklanıyor

Kocaeli başta olmak üzere ülke genelinde kullanımı giderek artan elektrikli scooter’larla ilgili yeni düzenleme geliyor. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını dile getirdi.