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12 Eki 2020 - 20:30- Gündem G: 12 Eki 2020 - 20:31

Yüzlerce firma elaman arıyor! Görmek için tıkla...

İŞKUR, Kocaeli'deki 325 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 325 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için buraya tıklayın

12 Eki 2020 - 20:30 - Gündem

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