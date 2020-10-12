BTP Büyük Kongresi 18 Ekim’de yapılacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 5.Olağanüstü Kongresi’ni 18 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştirecek. Kongre, Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından sonraki ilk kongre olması açısından önem arz ediyor. Prof. Dr. Haydar Baş’ın 14 Nisan’da Hakk’a yürüyüşünün ardından, parti tüzüğü gereği BTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Büyük Kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere genel başkan olarak Hüseyin Baş'ı seçmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceği yönündeki kararının ardından Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, BTP Büyük Kongresi’nin toplanacağı ifade edilmişti.

‘VAR Bİ HAYALİMİZ’

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 5. Olağanüstü Kongresi için hazırlanan afişler BTP gençlik teşkilatları tarafından, başta başkent Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Bursa ve Gaziantep gibi büyükşehirler olmak üzere tüm yurtta asılmış durumda. Bir tarafta merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın, diğer tarafta ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın resminin yer aldığı afişlerdeki ‘Var bi hayalimiz...’ sloganı da çok dikkat çekiyor. BTP lideri Hüseyin Baş, Nisan ayında genel başkan seçildikten sonra BTP İstanbul İl Başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkemizdeki gençlerinin büyük hayallere sahip olduğunu ve gençlere hayalleri gerçekleştirmek için her türlü desteği vereceklerini açıklamıştı. BTP lideri Baş, şöyle konuşmuştu: “Biz genciz, dinamiğiz, çağdaşız ve medeniyet sahibiyiz. Medeniyetimize, kültümüze ve tarihimize bağlı, vazgeçilmez değerlerimizi üzerinde taşıyan ciddi bir birikime sahip insanlarız. Milletimizin ve Türk gençliğinin de bu anlayışa sahip olduğunu biliyoruz. Her gün gözlerindeki heyecanı gördüğüm gençlere sesleniyorum; ‘Bir hayaliniz var, bu hayali birlikte gerçekleştireceğiz.”

SALGIN TEDBİRLERİ EKSİKSİZ ALINDI

BTP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonunda yapılacak kongrede COVİD-19 salgını kapsamında gerekli tüm sağlık tedbirleri alınmış durumda. Bu bağlamda kapalı bir salon yerine üstü çadır ile kapatılmış etrafı tamamen açık bir alanda Büyük Kongre’nin yapılması kararlaştırıldı. Bu nedenle BTP’nin 5. Olağanüstü Kongresi Sincan Harikalar Diyarı Amfitiyatro’da yapılacak. BTP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, kongrede koronavirüs tedbirlerinin tam olarak alındığına işaret ederek, “Kongremiz üstü kapalı, yan tarafları açık bir mekânda yapılacak. Kongremize Delegeler ve BTP teşkilat yöneticileri katılacak” denildi. 18 Ekim Pazar günü saat 12.00’de başlayacak kongrede salonda hazır bulunacak misafirler, aralarında iki koltuk boş bırakarak oturacaklar. Oy verme işlemi sırasında da sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için salonda 20 ayrı noktada sandık kurulması planlanıyor. Yarım günle sınırlı tutulan kongrede sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için de alan amiri ve emrinde görev yapacak çok sayıda görevli belirlendi.

MERHUM GENEL BAŞKAN HAYDAR BAŞ ANILACAK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak ‘dönüm noktası’ niteliğindeki kongrede merhum BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatının, eserlerinin, çalışmalarının, aksiyonlarının ve fikirlerinin anlatıldığı bir video gösterimi olacak. Video gösteriminin ardından BTP Genel Başkanı ve Genel Başkan Adayı Hüseyin Baş, delegelere hitaben bir konuşma yapacak.

Ardından oylama başlayacak. Kongrede tüzük değişikliği de planlanıyor. Kongre seçilen Genel Başkan’ın teşekkür konuşmasıyla son bulacak.