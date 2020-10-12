Brisa, bayilerine avantajlar sunmaya Ford iş birliğiyle devam ediyor

Türkiye’nin en güçlü bayi ağıyla hizmetlerini sürdüren Brisa, iş ortaklarına özel avantajlar sunuyor. Alanında öncü kurumlarla iş birlikleri gerçekleştiren şirket, son olarak Ford ile anlaşarak bayilerinin araç alımlarında özel indirimlerden yararlanmasını sağlıyor. Temmuz’dan bu yana geçerli olan kampanya ile Brisa bayileri %15 oranında indirimlerle Ford araçlara sahip oluyor.

EN GÜÇLÜ BAYİ AĞI

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, öncü otomotiv üreticilerinden Ford ile yaptığı anlaşma kapsamında bayilerine özel indirimler sunuyor. 1.400’ü aşkın iş ortağıyla Türkiye’nin en güçlü bayi ağına sahip olan Brisa, bu ağı kurumsal gücüyle olduğu gibi bayilerinin özellikle pandemi döneminde mobil hizmete yönlenmesini desteklemek amacıyla araçlara avantajlı fiyatlarla sahip olmalarını destekliyor.

ORTAK BİR ÇALIŞMA

Şimdiye dek sigortadan yakıta pek çok farklı ihtiyaç doğrultusunda Türkiye’nin lider kurumlarıyla iş birlikleri gerçekleştiren Brisa, son olarak Ford ile ortak bir program başlattı. Buna göre Brisa bayileri belirli araçlarda %15 oranında indirim avantajlarına sahip oluyor. Bu özel fırsat sayesinde Brisa iş ortakları Ford’un güçlü araçları ile işlerine ve yaşamlarına değer katıyor.