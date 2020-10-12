Aygün, istişare yapıyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek istişare etmeyi de ihmal etmiyor. SEDAŞ İl Müdürü Gökhan Hasançebi ve kurum idarecilerini konuk eden Başkan Aygün, bu görüşmede ilçedeki yatırımlarla ilgili istişarede bulundu. Başkan Aygün”ü ziyaret eden isimler arasında ayrıca Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Bekir Sami İlter, kurum yöneticileri Yonca Aki ve Esra Durak da yer aldı. İlter, Kızılay’a olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Aygün de konuşmasında Kızılay’ın önemine değinerek tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.