Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Eki 2020 - 16:03- Gündem G: 12 Eki 2020 - 16:04

Aygün, istişare yapıyor

Çalışmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün kendisini ziyaret eden konukları ile istişarelerini de sürdürüyor

mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün,  bir yandan ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek istişare etmeyi de ihmal etmiyor. SEDAŞ İl Müdürü Gökhan Hasançebi ve kurum idarecilerini konuk eden Başkan Aygün, bu görüşmede ilçedeki yatırımlarla ilgili istişarede bulundu. Başkan Aygün”ü ziyaret eden isimler arasında ayrıca Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Bekir Sami İlter, kurum yöneticileri Yonca Aki ve Esra Durak da yer aldı. İlter, Kızılay’a olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Aygün de konuşmasında Kızılay’ın önemine değinerek tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

12 Eki 2020 - 16:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Öğrenciler, 120 gün sonra okullarına kavuştu mask
Öğrenciler, 120 gün sonra okullarına kavuştu
İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla kolonya ve dezenfektan üretti mask
İzmit Belediyesi öz kaynaklarıyla kolonya ve dezenfektan üretti
BP Petrol sahibi Polater hayatını kaybetti mask
BP Petrol sahibi Polater hayatını kaybetti
Aygün, istişare yapıyor mask
Aygün, istişare yapıyor
Beyaz Kalplerde belge kazandılar mask
Beyaz Kalplerde belge kazandılar
Dilovası’nın 2021 bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira mask
Dilovası’nın 2021 bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi  mask
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 

GALERİ

Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL