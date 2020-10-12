Öğrenciler, 120 gün sonra okullarına kavuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir hafta önce duyurusu yapılan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim dün itibariyle başladı. 16 Mart 2020’de Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okullar, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’na ‘merhaba’ dedi. İlkokul 1’inci sınıflar, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamıştı. İlkokul 2, 3, 4 ile 8, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler de dün 120 gün sonra okullarına kavuştu. Okulun ilk günü öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ziyaret ederek onlara moral verdi, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

VELİLER BAHÇEYE ALINMADI

8 aylık aranın ardından ilimizde dün ilk ders heyecanı yaşandı. Yüz yüze eğitim kapsamında öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü eğitime katılacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6-6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7-7) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8-8) yapılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçelerine veliler alınmadı. Okulun dışından çocuklarını izleyen velilerin sosyal mesafe kuralına özen göstermemesi de dikkatlerden kaçmadı.