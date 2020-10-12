Yüz yüze eğitimin ilk günü sorunsuz tamamlandı

Dün itibarıyla ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı. Girişte ateşleri ölçülüp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler tek tek sınıflara alındı. Çocuklar, öğretmenler tarafından korona virüs kurallarına uyarak tek tek okuldan çıkarıldı. Okul girişinde bekleyen ailelere, görevliler sürekli sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

“OKULLARIMIZDA BOŞ GEÇEN DERS YOK”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik gazetemize yaptığı açılamada yüz yüze eğitimin ilk gününde Kocaeli’de bir aksilik yaşanmadığını ifade etti. Okullarda öğretmen eksikliğinin olmadığını söyleyen Çelik, “Okulların açılması, hazırlıklar sonrası gerçekleşti. Okulların açılığı gün eksikliklerimiz giderilmiştir. Okullarımızın hiçbirinde boş geçen ders yok. Okulun ilk gününde Kocaeli genelinde bir sorun ile karşılaşmadık” ifadelerini kullandı.

“AKRANLARININ GERİSİNDE KALIYORLAR”

Yüz yüze eğitimin ilk günü ile ilgili sendikacılardan da açıklamalar geldi. Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Nevzat Aktaş yüze yüze eğitimin ikinci aşamasını gazetemize değerlendirdi. Aktaş, “Okullar yüz yüze eğitim öğretime hazır. Koronavirüs kapsamında tüm okullar gerekliliklerini yerine getirdi. Biz de sendika olarak diyoruz ki yüz yüze eğitim tamamıyla başlasın. Uzaktan eğitim çocuklarda dijital bağımlılığa sebep oluyor. Hem de istenilen verimi elde edemiyoruz. Gerekli tedbirler alınarak bir an önce okullarda eğitimin tam olarak başlaması arzusundayız. Uzaktan eğitim nedeni ile çocuklar teknolojik yetersizlikten dolayı akranlarının gerisinde kalıyor” dedi.

“EĞİTİMCİLERİN PERFORMANSINI ETKİLİYOR”

İnternet erişimi konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Aktaş, “Gelmesi gereken tüm öğrenciler geldi seyreltilmiş şekilde eğitimler yapılıyor. Sınıflarda 12-13 öğrenci var. Öğretmenlerimiz de öğretimin başlamasını istiyor. Biraz yüz yüze biraz uzaktan öğretim eğitimcilerin performansını etkiliyor. Okullara yeterli desteği işitiyoruz. Devlet elinden geleni yapıyor ama yeterli değil okul sayımız çok fazla. Yerel yönetimler, merkezi hükmet ve STK’lar bir ile bir şekilde bunun altından kalkarız. Azaltılmış dersler olabilir ama bir an önce okullarda öğrencilerin normal programa geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.