Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Eki 2020 - 17:00- Eğitim G: 12 Eki 2020 - 17:12

Yüz yüze eğitimin ilk günü sorunsuz tamamlandı

Yüz yüze eğitiminin ikinci aşamasında il genelinde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü tüm okullarda eksiksiz ders işlendiğini söyledi. Eğitim Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı Nevzat Aktaş ise yüze yüze eğitimin tamamen başlaması gerektiğini söyledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Dün itibarıyla ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim başladı. Girişte ateşleri ölçülüp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler tek tek sınıflara alındı. Çocuklar, öğretmenler tarafından korona virüs kurallarına uyarak tek tek okuldan çıkarıldı. Okul girişinde bekleyen ailelere, görevliler sürekli sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

“OKULLARIMIZDA BOŞ GEÇEN DERS YOK”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik gazetemize yaptığı açılamada yüz yüze eğitimin ilk gününde Kocaeli’de bir aksilik yaşanmadığını ifade etti. Okullarda öğretmen eksikliğinin olmadığını söyleyen Çelik, “Okulların açılması, hazırlıklar sonrası gerçekleşti. Okulların açılığı gün eksikliklerimiz giderilmiştir. Okullarımızın hiçbirinde boş geçen ders yok. Okulun ilk gününde Kocaeli genelinde bir sorun ile karşılaşmadık” ifadelerini kullandı.

“AKRANLARININ GERİSİNDE KALIYORLAR”

Yüz yüze eğitimin ilk günü ile ilgili sendikacılardan da açıklamalar geldi. Eğitim Bir Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Nevzat Aktaş yüze yüze eğitimin ikinci aşamasını gazetemize değerlendirdi. Aktaş, “Okullar yüz yüze eğitim öğretime hazır. Koronavirüs kapsamında tüm okullar gerekliliklerini yerine getirdi. Biz de sendika olarak diyoruz ki yüz yüze eğitim tamamıyla başlasın. Uzaktan eğitim çocuklarda dijital bağımlılığa sebep oluyor. Hem de istenilen verimi elde edemiyoruz. Gerekli tedbirler alınarak bir an önce okullarda eğitimin tam olarak başlaması arzusundayız. Uzaktan eğitim nedeni ile çocuklar teknolojik yetersizlikten dolayı akranlarının gerisinde kalıyor” dedi.

“EĞİTİMCİLERİN PERFORMANSINI ETKİLİYOR”

İnternet erişimi konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Aktaş, “Gelmesi gereken tüm öğrenciler geldi seyreltilmiş şekilde eğitimler yapılıyor. Sınıflarda 12-13 öğrenci var. Öğretmenlerimiz de öğretimin başlamasını istiyor. Biraz yüz yüze biraz uzaktan öğretim eğitimcilerin performansını etkiliyor. Okullara yeterli desteği işitiyoruz. Devlet elinden geleni yapıyor ama yeterli değil okul sayımız çok fazla. Yerel yönetimler, merkezi hükmet ve STK’lar bir ile bir şekilde bunun altından kalkarız. Azaltılmış dersler olabilir ama bir an önce okullarda öğrencilerin normal programa geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

12 Eki 2020 - 17:00 - Eğitim

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor! mask
TEGV’de uzaktan eğitim programları başlıyor!
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim mask
GTÜ'den Bakanlık Personeline eğitim
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı mask
Yüz yüze eğitimde ikinci aşama bugün başladı
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi? mask
Z kuşağı siyaseti etkileme gücünde mi?
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli mask
Okullar 12 ekim itibariyle açılıyor! Velilerin kimisi memnun kimisi endişeli
Mucit Dünyası eğitimleri başladı mask
Mucit Dünyası eğitimleri başladı
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli'nin o ilçelerine hortum uyarısı!
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli mask
Vatandaş: Martı’nın fiyatı düşürülmeli
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü mask
Aniden gökyüzü karardı, başlayan dolu ile yerler beyaza büründü
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi  mask
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 

GALERİ

Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü mask
Yağmur suyu ile dolan yol çalışmasına böyle düştü
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! mask
3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL