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12 Eki 2020 - 16:40- Gündem G: 12 Eki 2020 - 16:54

Saadet Partili yönetici virüse yakalandı

Saadet Partisi İzmit’in Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Mustafa Antika, koronavirüse yakalandı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden testinin pozitif çıktığını belirten Antika, ailece evde karantinaya girdiklerini duyurdu. Yerel seçimlerde İzmit Belediye Üyesi adayı olan Mehmet Mustafa Antika, paylaşımında test sonuçlarının pozitif çıktığını, ailesiyle karantina altına alındıklarını ve dua istediklerini söyledi.

12 Eki 2020 - 16:40 - Gündem

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