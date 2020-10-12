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12 Eki 2020 - 20:30- Eğitim G: 12 Eki 2020 - 20:31

Kocaeli'de kimler tablet alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzaktan eğitimde 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacağı müjdesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “İhtiyacı olanlar belirlendikten sonra listeye göre tablet dağıtımları başlayacak” ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Koronavirüs nedeni ile ara verilen yüz yüze eğitim dün kısıtlı olarak başladı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında bazı sınıflarda uzaktan eğitim süreci devam edecek. EBA ya da görüntülü konuşma uygulaması ZOOM üzerinden eğitimlerini devam ettiren öğrenciler için tablet ve bilgisayar ihtiyacı doğmuştu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde vermişti. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 500 bin tablet dağıtımı gerçekleştirileceğini belirtmişti.

“BELLİ BİR SAYI İSTEMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tablet müjdesi sonrası tabletlerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu. Kentimizde kaç öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılacağı henüz belli değilken İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, sürecin ne aşamada olduğunu gazetemize açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bakanlıktan sayı olarak bir taleplerinin olmadığını ifade eden Fehmi Rasim Çelik, bakanlığın konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“AİLE BAKANLIĞI LİSTE ÇIKARACAK”

Tablet dağıtımında belirli kriterlerin olduğunu vurgulayan Çelik, “Bakanlığımız kriterlere göre dağıtım yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir liste çıkarılacak. İhtiyacı olanlar belirlendikten sonra listeye göre tablet dağıtımları başlayacak. Bakanlığın çalışmaları sürüyor, tablet alımı işlemleri yapılacak. Tabletler ile ilgili detaylar belirlenince İl Müdürlüğümüz tarafından bilgi paylaşılacak” dedi.

12 Eki 2020 - 20:30 - Eğitim

Muhabir Serhat Güneş

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