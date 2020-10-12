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12 Eki 2020 - 19:56- Gündem G: 12 Eki 2020 - 20:00

"Oran geçen haftaya göre düştü"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki güncel corona verilerini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 115 bin 605 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350 oldu.

Son 24 saatte bin 614 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye çıktı. 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.”

12 Eki 2020 - 19:56 - Gündem

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