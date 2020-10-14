Afyon’da zirveye taarruz başlasın

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan 4.haftayı fikstür gereği bay geçen Yeşil Siyahlılar, bugün Afjet Afyon deplasmanında mücadele edecek. Önceki hafta oynanan maçta Çorumspor’u 3-0 yenerek moral bulan ekibimiz, bugün Afyon deplasmanında da, ilk kez resmi olarak Erhan Altın yönetiminde çıktacağı sahada kazanarak, zirveye doğru dev bir adım atmak istiyor. Ligin diğer maçları da bugün oynanacak. Yeşil Siyahlıların bugünkü maçta sahaya Bayram, Semih, Kemal Can, Numan, Gökhan, Muhammed, Mesut, Ramazan, Benhur, Yiğitali, Bahattin on biriyle çıkması bekleniyor.