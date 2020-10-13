Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 Eki 2020 - 14:50- Sağlık G: 13 Eki 2020 - 14:51

Görme alanınızda sinekler uçuşuyorsa…

Memorial Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, görme alanında uçuşmalar, örümcek ağı gibi siyah noktalar görme ve ışık çakması gibi belirtilerin işaret ettiği göz hastalıkları konusunda bilgi verdi.
mask

Açık havada gökyüzüne, beyaz zemine baktığınızda veya kitap okurken görme alanınızda sinek uçuşması gibi siyah noktalar mı görüyorsunuz? Birçok kişinin önemsemediği bu şikayetler, retinada yırtık veya üveit gibi ciddi göz hastalıklarının habercisi olabiliyor. 

Cildiniz gibi göz yapınız da yıpranabilir

Göz içindeki en büyük alan “vitreus” denilen saydam liflerden oluşan, jöle kıvamında bağ dokusu benzeri saydam bir madde ile doludur. İlerleyen yaşla birlikte ciltte görülen kırışıklıklar gibi vitreus dokusunda da değişimler olmaktadır. Bu yapı normalde ışığı geçirir yani şeffaftır. Buradaki değişimler sonucu vitreus jelinin normal yapısı bozulmakta ve örümcek ağı şeklinde ipliklenmeler olmaktadır. Göz içine ışık girince bu yapının gölgesi retina denen görmeyi sağlayan ağ tabaka düşer ve siyah noktalar ve ağ görmemize neden olur. Bu yapı göz hareketine eşlik ettiği için yüzer cisimler de hareket eder. Özellikle açık güneşli havalarda gökyüzüne ya da açık renkli zeminlere bakıldığında görme alanında sinek uçuşmaları, siyah gri noktalar, saç tüyleri veya örümcek ağı gibi görüntülere neden olur.

Retinanız yırtılmış olabilir

Göz içinde sinek uçuşmaları genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkmakla birlikte, yüksek derece miyop alan kişilerde, göz ameliyatları ve travma sonrasında da görülebilir. Ayrıca tüm vücut sağlığını ilgilendiren diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar da, göz içi kanamalara yol açarak sinek uçuşmalarının görülmesine neden olabilmektedir. Bu şikayetler retinada yırtık ve üveit gibi önemli göz hastalıklarının da belirtisi olabileceği için ihmal edilmemelidir.

Hamilelikten önce göz kontrolünü ihmal etmeyin

Retinal yırtık ve deliklerine müdahale edilmediği takdirde, retina iç tabakası yapışık olduğu dış katlardan tamamen ayrılabilir. Retina dekolmanı olarak tanımlanan bu durum kısmi veya genel görme kayıplarına yol açabilmektedir. Hamilelikte görülen yüksek tansiyon ve doğum sırasındaki ıkınmalar da retina dekolmanı gelişme riskini artırmaktadır. Özellikle yüksek derecede miyop olan anne adaylarının gebelik öncesi göz kontrollerini yaptırması olası olumsuz durumların önüne geçebilmektedir.

Tedavide geç kalmayın

Gözde sinek uçuşma, ışık çakması ve kurum yağması gibi tanımlanan şikayetlerin nedeninin belirlenebilmesi için uzman doktor tarafından retinanın kontrol edilmesi önemlidir. Retinada oluşan yırtık veya deliklerin hemen tespit edilip lazerle kapatılması, olası görme kaybı ve göz içi cerrahilerin önüne geçilebilmektedir. Retina muayenesinde sorun olmayan ancak sinek uçuşması şikayeti olan hastaların düzenli göz muayenesi ve takiplerini aksatmaması önerilir.

13 Eki 2020 - 14:50 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Görme alanınızda sinekler uçuşuyorsa… mask
Görme alanınızda sinekler uçuşuyorsa…
Sperm sayısını artıran 8 önemli besin mask
Sperm sayısını artıran 8 önemli besin
Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin! mask
Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin!
Kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin! mask
Kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin!
Evde egzersiz yaparak formda kalın! mask
Evde egzersiz yaparak formda kalın!
Bazı insanlar niçin daha öfkeli? mask
Bazı insanlar niçin daha öfkeli?
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi mask
Martı, İzmit ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirdi
Koç: Döviz yerine altın alın mask
Koç: Döviz yerine altın alın
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi mask
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi  mask
Hastane personeli kazada yaşamını yitirdi 
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salı günü müjde var mask
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Salı günü müjde var

GALERİ

Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor mask
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor mask
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor mask
Tarihi taşocağı güzelliğiyle mest ediyor
Kazdağları’nda hazan mevsimi mask
Kazdağları’nda hazan mevsimi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL