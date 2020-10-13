Zeytinoğlu: Cari denge açık verdi

Zeytinoğlu, “Ağustos ayında cari denge 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi. Burada, dış ticaret açığındaki artış ile hizmet gelirlerinin katkısının azalmasının etkisini görüyoruz. Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı, bu yıl 5 milyar 347 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Hizmetler dengesi girişleri ise 2019 ağustos ayında 5 milyar 781 milyon dolar olurken, bu yıl pandemi etkisiyle 1 milyar 179 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Yıllık cari açık 23 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında da dış ticaret açığının geçen yıla göre artmış olması ve turizm gelirlerinin geçen yılın gerisinde kalması sebebiyle cari açıktaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.