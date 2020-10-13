BETA Kimya’dan yeni nesil hibrit yapıştırıcılar

STP teknolojisine sahip APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı ile APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcısı, yeni nesil hibrit yapıştırıcılarda aranan üstün yapışma performansı, şeffaflık, yumuşak form ve ekstra sızdırmazlık özelliklerini bir arada sunuyor. Kristal berraklığa sahip APEL H640 Proseries Hibrit Yapıştırıcı, klasik silikonlara göre 2 kata kadar daha hızlı ön kuruma sağlarken, yeni APEL MG740 Cam ve Ayna Yapıştırıcısı ise iç ve dış mekanlardaki tüm yüzeylerde, iz bırakmadan yüksek tutunma imkanı veriyor.