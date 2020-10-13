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13 Eki 2020 - 14:54- Gündem G: 13 Eki 2020 - 14:56

Paşabahçe’den “Hayat En Güzel Hediye’ projesi

Geniş ürün yelpazesi ve müşterilerine sunduğu benzersiz alışveriş deneyimiyle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, “Hayat En Güzel Hediye” sloganından yola çıkarak bir kampanya başlattı
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Paşabahçe Mağazaları, “Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatırken; yaptığı iletişimlerle müşterilerini en keyif aldıkları anlarla ve tutkularıyla buluşturuyor, hayatın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Paşabahçe Mağazaları, yıllardır severek kullanılan ürünlerine ve mottosuna vurgu yaptığı bu iletişimlerle, hayat birlikte güzeldir diyenlere, mutfakta yeni lezzetler deneyenlere, hayatı paylaşmayı sevenlere, kahve bahane diyenlere, hayatın tadını çıkarmayı sevenlere ve çok daha fazlasına “Hayat En Güzel Hediye” diyerek sesleniyor. Hayattaki tüm güzel anlarınıza eşlik edecek ürünler için Paşabahçe Mağazaları’na uğrayabilir ya da www.pasabahcemagazalari.com adresinden ürünleri inceleyebilir ve 7 gün 24 saat kolayca alışverişinizi yapabilirsiniz.

13 Eki 2020 - 14:54 - Gündem

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