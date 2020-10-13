Paşabahçe Mağazaları, “Hayat En Güzel Hediye” sloganı ile müşterilerine benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatırken; yaptığı iletişimlerle müşterilerini en keyif aldıkları anlarla ve tutkularıyla buluşturuyor, hayatın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Paşabahçe Mağazaları, yıllardır severek kullanılan ürünlerine ve mottosuna vurgu yaptığı bu iletişimlerle, hayat birlikte güzeldir diyenlere, mutfakta yeni lezzetler deneyenlere, hayatı paylaşmayı sevenlere, kahve bahane diyenlere, hayatın tadını çıkarmayı sevenlere ve çok daha fazlasına “Hayat En Güzel Hediye” diyerek sesleniyor. Hayattaki tüm güzel anlarınıza eşlik edecek ürünler için Paşabahçe Mağazaları’na uğrayabilir ya da www.pasabahcemagazalari.com adresinden ürünleri inceleyebilir ve 7 gün 24 saat kolayca alışverişinizi yapabilirsiniz.
13 Eki 2020 - 14:54- Gündem Güncelleme: 13 Eki 2020 - 14:56
Paşabahçe’den “Hayat En Güzel Hediye’ projesi
Geniş ürün yelpazesi ve müşterilerine sunduğu benzersiz alışveriş deneyimiyle hayatın her anını güzelleştirmeyi amaçlayan Paşabahçe Mağazaları, “Hayat En Güzel Hediye” sloganından yola çıkarak bir kampanya başlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.