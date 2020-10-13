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13 Eki 2020 - 14:55- Ekonomi G: 13 Eki 2020 - 14:56

TEPE HOME’da sanata dönüşen emek

50 yılı aşkın süredir mobilya ve dekorasyon sektöründe operasyonlarını sürdüren Tepe Home, başarı hikâyesini ve büyüme hedeflerini teknolojik altyapısıyla desteklerken çalışanlarını da unutmuyor.
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Kurumsal ve köklü altyapısı ile kaliteli hizmet anlayışını benimseyen marka, pandemi döneminde aldığı önlemlerle de çalışan ve müşteri sağlığını ön sırada tutuyor.  Döşeme fabrikasının çalışma süreçlerinin şeffaf bir şekilde anlatıldığı yeni tanıtım filmiyle dikkat çeken Tepe Home, pandemi sürecinde alınan önlemleri de ekranlara getirdi. Döşeme Atölyesi Üretim Müdürü Mevlüt Keleş, Tepe Home döşeme bölümünü sektörde farklı kılan en büyük özelliğinin alanında uzman kişilerle çalışmak olduğunu söyledi.

13 Eki 2020 - 14:55 - Ekonomi

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