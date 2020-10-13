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13 Eki 2020 - 14:56- Ekonomi G: 13 Eki 2020 - 14:57

Vodafone, müşterilerine “Asistanım Yanımda’ projesi

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital servis çözümü geliştirdi
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Vodafone, yeni çözümü “Asistanım Yanımda” ile, müşterilerine donanım, yazılım, kablolama, modem arızası gibi durumlarda akıllı telefonları aracılığıyla uzaktan görüntülü canlı destek sunuyor. Vodafone müşterilerinin Vodafone saha ekipleri ve müşteri servisleri uzmanlarına sorunu görsel olarak tarif edebildikleri “Vodafone Asistanım Yanımda” sayesinde sorunların ilk temasta büyük oranda çözülmesi sağlanıyor. Vodafone’un yeni dijital hizmeti hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, şunları söyledi: “Müşterilerimizle dijital kanallar üzerinden kurduğumuz temaslarda sorunlara hızlı, kolay ve etkili çözüm sunmaya önem veriyoruz.

MÜŞTERİ SORUNLARI

‘Vodafone Asistanım Yanımda’ çözümü, kullanıcılarımızın saha ekiplerimize ya da müşteri hizmetleri uzmanlarımıza doğrudan fotoğraf gönderebilmesini sağlayan ya da tercihine göre akıllı telefonunun kamerasına bağlanarak müşteri hizmetlerimizle etkileşimini canlı olarak görsel boyuta taşıyan bir uygulama. Bu sayede, müşterilerimizin yaşadıkları sorunu görsel olarak anında kontrol edip doğru adresleyebiliyor, kullanıcı kaynaklı oluşabilecek durumlara yine bizzat müşterimizle birlikte müdahale ederek çözüm sağlayabiliyoruz. Özellikle salgın nedeniyle karantinada olan veya yüz yüze etkileşimi tercih etmeyen müşterilerimizin de destek ihtiyaçlarına ‘Vodafone Asistanım Yanımda’ çözümüyle yanıt vererek hem onların hem de saha çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz.

13 Eki 2020 - 14:56 - Ekonomi

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