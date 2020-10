İYİ Parti İzmit’ten Azerbaycan Dernekleri’ne destek

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, İlçe Muhasibi Salim Yaşar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erol Derin ve İlçe Yöneticileri, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar'ı Haydar Aliyev Kültür Evi’nde ziyaret ettiler. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, Ermenilerin sivillere saldırılarının ve Karabağ'ın konuşulduğu ziyarette Başkan Filiz, "Can Azerbaycan bizim iki devlet tek millet olarak gördüğümüz kardeşlerimizdir. Kendi topraklarını ve halkını koruyan Azerbaycan'ın her zaman yanındayız” dedi.

“ATEŞKESE RAĞMEN HALKA SALDIRIYOR”

İlçe Başkanı Filiz, “33 yıldır kanayan yaramız olan Karabağ'ın bir an önce işgalden kurtarılmasını diliyoruz. Sizlerin olsun, Azerbaycan halkının olsun güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Ateşkese rağmen Ermenistan hala sivil halka saldırıyor. Bu saldırıları lanetliyor ve kayıplarımız için Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye devlet ve milletiyle her zaman Azerbaycan’ın yanındadır” şeklinde konuştu.