Özel yurtlar kapanma tehlikesi ile karşı karşıya

Koronavirüs, özel yurt işletmecilerine en zor günlerini yaşatıyor. KOÜ ve GTÜ’nün uzaktan eğitim modeline geçmesi ile birlikte öğrencilerin tamamına yakını özel yurtları terk ederek ailelerinin yanına döndü. Eğitimde ne zaman normale dönüleceği de henüz belli değil. Durumdan olumsuz etkilenen özel öğrenci yurdu işletmeleri kepenk kapatma noktasında geldi. Kocaeli’de vakıf ve KYK yurtları dışında bulunan 30 özel eğitim yurdunun üye olduğu İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, yaşanan süreç sonrası özel yurt sahiplerinin boş binalara kira ödeyerek eve ekmek götüremediklerini ifade etti.

“ÇALDIĞIMIZ KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANIYOR”

Özel öğrenci yurdu işletmelerinin en kötü dönemini yaşadıklarını belirten İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, “Devlet desteği ile ilgili KOTO ile görüşme yapıp dosyamızı sunduk, çözüm önerilerimizi ifade ettik ama kredi haricinde bir sonuç alamadık. Özel Öğrenci Yurtları olarak cemaatler haricinde özel olan ilimizde 30 işyeri var. Cemaat ve vakıf yurtlarına yardım geliyor ama biz destek göremiyoruz. Şimdiye kadar 2 yurdumuz pandemi nedeniyle kapandı. Bir binanın en düşük kira bedeli 10-15 bin lira. 8 aydır hiçbir iş yapmıyoruz yardımsız bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Kimse sesimizi duymuyor, mağduriyetimizi görmüyor. Özel yurtlar her zaman ikinci plana atılıyor. Çaldığımız kapılar yüzümüze kapanıyor” dedi.

“KATI ATIĞIMIZ YOK AMA VERGİ ÖDÜYORUZ”

Kazanamadıklarına rağmen vergilerle giderlerinin arttırıldığını söyleyen Şenses, “Özel Yurtlar olarak bizim katı atığımız yok ama bizden katı atık vergisi alınıyor. Vergi konusunda İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yardımcı olacağını söylemişti ama bir sonuç göremedik. Yetkililere biz yurtlarımızın da kamu yararına korona virüs döneminde kullanılabileceğini söyledik. Ama yine bir geri dönüş alamadık. Devlet yurdunda bir öğrencinin maliyeti 1500 lirayı buluyor biz bu konuda ortak bir çalışmayla bize yönlendirildiğinde yarı yarıya yükü azaltmış olacağız. Fakat bu konuda da her şey yavaş ilerliyor” dedi.

“KOÜ İLE İLETİŞİM PROBLEMİ VAR”

Pandemi sürecinde Kocaeli Üniversitesi ile ciddi iletişim problemleri yaladıklarını vurgulayan Şenses, “Stant açma konusunda zor bir dönem yaşandığını söyleyip indirim istediğimiz halde bu isteğimiz geri çevrildi. Birilerinin gelip bu dönemde ne yaptığımızı ne zorluk çektiğimizi görmelerini istiyoruz. Derdimizi anlatamıyoruz. Türkiye genelinde 730 bin civarında öğrenciye hitap ediyoruz ama derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Özel Yurtlarda en 3 kişi çalışmak zorunda biz bu insanlarında maaşlarını sigortalarını ödemek zorundayız. Her şeyi kenara yazmak zorundayız” dedi.

“ÖZEL YURT DİYE KALMAYACAK”

“Bizim idare edecek durumumuz kalmadı” diyen Şenses, “Tüm Özel Yurt sahipleri bina sahipleriyle mücadele ediyoruz. Herkes evine ekmek götürme derdine düştü. Birçok Özel Yurt sahibi yardıma muhtaç duruma geldi. Tek beklentimiz okulların en kısa sürede açılması. Allah göstermesin pandemi süreci 6-7 ay daha devam eder okullar açılmazsa Özel Yurt diye bir şey kalamayacak. İlkokullar, liseler açıldı ama üniversiteler açılamıyor. Süreç bittiğinde özel öğrenci yurdu bulunamayacak. Koronavirüs nedeniyle odalarda kalacak öğrenci sayısı azalacak. Buda oda fiyatlarını artıracak. En azından kiramızı ödeyecek kadar bir geliri elde etmek istiyoruz” dedi.