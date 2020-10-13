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13 Eki 2020 - 15:00- Gündem G: 13 Eki 2020 - 15:02

Aygün: Esnaflarımızın her zaman yanındayız

Derince’de esnafların temsilcileri olan oda ve kooperatiflerin başkan ve yöneticilerini ziyaret eden Başkan Aygün, ardından ilçe esnaflarını dolaşarak ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kez Ahilik Haftası kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Aygün, ilk olarak Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve yönetimine konuk oldu. Buradaki temaslarının ardından ise Başkanlar Aygün ve Merdan bu kez Derince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Koçyiğit ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

 ‘HAYIRLI İŞLER’

Karşılıklı fikir alış verişinin gerçekleştiği görüşmelerin son derece faydalı olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün,  “Esnaflarımızın ve onların kıymetli temsilcilerinin görüşleri bizler için çok önemli. Sundukları öneri ve katkılar için değerli başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın her zaman yanındayız” dedi. Sargın ve Koçyiğit de ziyaretleri için Başkan Aygün ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, oda ve kooperatif ziyaretlerinin ardından ise bölge esnaflarını dolaşarak ‘hayırlı işler’ diledi. Esnaflara salgınla mücadele sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Aygün, her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

13 Eki 2020 - 15:00 - Gündem

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