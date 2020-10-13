Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları başlıyor

Darıca Belediyesi, meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenecek olan Sertifikalı Meslek Edindirme Kursları için kayıtlar devam ediyor.

MESLEK ÖĞRENECEK

Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarında kayıtların devam ettiği belirtilirken eğitimler de uzman eğitmenler tarafından verilecek. Giyim, Mefruşat, El Sanatları, Kalıp, İğne Oyası, Takı tasarım ve kırkyama gibi branşlarda düzenlenecek eğitimler sonrasında başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek. Bilgievleri ve Mahalle Konakları meslek kurslarına kadınların yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken kayıt yaptırmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Bilgievleri ve Mahalle Konaklarına başvurabilecek.

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Kadınların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak kadınların hem meslek sahibi olması hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sertifikalı meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlgi duyan ve meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.