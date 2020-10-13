Esnaf öğrencisizlikten kan ağlıyor!

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nin uzaktan eğitimle başlayacağını duyurmuştu. Geçiminin büyük bir kısmını öğrencilerden sağlayan birçok esnafı bu durumdan olumsuz etkilendi. Kafe ve restoran işletmecileri, emlakçılar, özel yurt işletmecileri ve spotçular bu durumdan en çok etkilenenler arasında. Bu durumun birçok dükkânın kapatılması, işçi çıkartılması ve yeni işletme açmak isteyenlerin de önünün kesilmesine sebebiyet verdi.

“KİRALIK DAİRELERİN SAHİBİ ARTTI”

Okulların açılmasında belirsizlik nedeni ile evlerde kalan öğrenciler evlerini boşaltarak şehri terk etti. Emlak sektörünün durumu ile ilgili gazetemize konuşan Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Üniversitelerin açılmaması eğitimlerin online yapılması ile buraya yeni öğrenciler gelemdi. Eski öğrenciler de gelemiyor. Evlerini boşaltıyorlar. Eskiden kiralık daire bulunmayan alanda kiralık daire arttı. Mal sahibi kiraya veremediği gibi aidatlarını ödüyor. Öğrenciler dışında normal mal sahipleri de tedirgin. Şu anda gözüken sezonu bu şekilde kapatacağız. Bana göre Kocaeli’deki kiracılık dairelerin en az yüzde 30’unu öğrenciler teşkil ediyor. Bu yüzde 30’un yaklaşık yüzde kira ödememek 25’i evlerini terk etti” dedi.

KİRALAR DÜŞMEYE BAŞLADI

BELSA Plaza’da bulunan Uzuner Emlak sahibi Murat Uzuner ise, “Öğrencinin son 2 aydan beri ev talebi hiç yok. Öğrencilerin hesabı şu. Yakın bölgedeki öğrenciler evlerini boşaltıyor. Uzaktaki öğrenciler de evlerini boşaltmıyor. Öğrencilerin yüzde 70’i evlerini boşalttı. Bu nedenle 1000 liralık evlerin bedeli 800 liraya kadar çekilmiş durumda. Kent konut bölgesi ve üniversiteye yakın bölgelerde konut stoku var” dedi.

“HAFTA ORTASINDA BU KADAR SAKİN OLMAZ”

Öğrencilerin gelmemesinden en çok etkilenen sektörlerden biri şüphesiz kafe ve restoranları. Pandemi döneminde de süreçten olumsuz etkilenen kafe sahipleri zor günler geçiriyor. İzmit’te hizmet veren Kafe De Luka’nın Müdürü Hakan Çanta (21) kafelerin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ekim ayındayız Ekim ayının başlarında sektörün hareketli olduğu dönemler. Havaların soğuması ile öğrenciler kapalı mekanlarda zamanlarını geçiriyordu. Hafta ortasına bu kadar sakin olmaz. İnsanlarda pandemi korkusu da var. Okullar açık olsa da eskisi kadar yoğun olmazdı. Başka insanlardan korkak hale geldik. Bütün sektörler etkilendi öğrenci bazlı çalışan restoranlar da var onlar da etkileniyor. Sokaklar bu dönemlerde çok sakin.” Şeklinde konuştu.

“MARTTAN BERİ GELİR YOK”

Üniversitelerin açılmaması ile işleri bıçak gibi kesilen sektörlerden biri özel öğrenci yurtları oldu. İzmit’te hizmet veren Dünya Öğrenci Yurtları Genel Koordinatörü Davut Çevik bütün yurtların kapalı olduğunu söyleyerek, “Yurtlarımızda mart ayından beri gelir yok. Giden öğrencilerden yönetmelik gereği anlaşmanın yüzde 30 alabildik. Gelir olmadığı gibi giderler devam ediyor. Gerek Ticaret Odası gerek sendika aracılığı ile taleplerimiz ilettik. Şu anda bir karşılık alamadık. Ne vergiler ertelendi ne de yardımlar verildi” dedi.

“BOŞ BİNAYA 25 BİN TL KİRA ÖDÜYORUM”

Çevik, “Eylül ayı itibari ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından sade su indirimi verildi. Kocaeli’de 40’a yakın özel öğrenci yurdu var. Bunlardan 28 tamamen özel öğrenci yurdu. Diğerleri de cemaat ve vakıf yurtları. Bunlar devlet desteği alıyor. Özel yurtların hiçbir geliri yok. Üzerine yeni vergiler geldi. Kocaeli’de 85 bin öğrenci var. Bu ekonomi de canlanmıyor. En kötü durumda olan sektör yurt sektörü. Bu durum karşısına tamamen kapanan yurtlar var. Benim 25 bin lira kiram var. Boş binaya 25 bin lira kira ödüyorum” dedi.

“ARABALARIMIZ İCRADAN SATILMAYA BAŞLANDI”

Üniversite kampüslerine öğrenci taşıyan toplu taşıma sektöründe bazı hatlar boş sefer yapıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt açıklamasında, “Bizim KOÜ’nün 60 bin küsur öğrencisi vardı. Bunların hiçbiri şu anda yok. Ulaşım sektöründe bu konuda en mağdur olan bizim sektör. Toplu taşıma esnafı büyük mağduriyet yaşıyor. Öğrencilerin olduğu yerlerde, meslek yüksek okullarına öğrenci taşıyan esnaflarımız mağduriyet yaşıyor. Gelirimiz yarıdan aşağıya düştü, giderlerimiz aynı. Arabalarımız icradan satılmaya başladı. Bence ikinci dönem de okullar açılmayacak” Şeklinde konuştu.