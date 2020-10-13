Servisçiler, 2 günlük fiyatı velilerle belirleyecek

Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2, 3, 4, 8, 12. Sınıflar, köy okulları ve özel eğitimli öğrenciler için başladı. Haftada iki gün okula gidecek olan öğrencilerin okula gidiş ve dönüşte kullandığı servis araçlarında ise koronavirüs tedbirleri alındı. Koronavirüs öncesi eğitimde haftanın 5 günü üzerinden hizmet fiyatı belirleyen servis araçlarının nasıl bir fiyat politikası belirleyeceği merak konusu oldu.

GAZETEMİZE KONUŞTU

Haftanın iki günü çocuklarını okula gönderecek olan velilerin servisler için ne kadar ödeyeceği henüz belli değil. Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşcı, fiyatları aylık olarak belirleyeceklerini ifade etti.

“HAFTADA 2 GÜN KURTARMAZ”

İlkokul servisleri için hostes çalıştırma zorunluluğunu hatırlatan Taşcı, yüz yüze eğitimin nasıl işleyeceğini bilmediklerinden vurgulayarak velilerin de üzülmeyeceği bir formül aradıklarını söyledi. Başkan Ahmet Taşçı, “Haftada 2 gün servis hizmeti veren araba işletmeciyi kurtarmayacak. Bizler özel firmalarız. Bu süreçte fiyat anlaşması veliler ile birlikte yapılacak” ifadelerini kullandı.

“VELİLER İLE ORTA YOLU BULACAĞIZ”

Süreç öncesi herkesin kafasının karışık olduğunu ifade eden Taşçı, sürecin anlaşma ile yapılacağını ifade etti. Sözlerine devam eden Taşcı, “UKOME bizim fiyat tarifemizi bile belirlemedi. Toplantının ne zaman olacağı bile belli değil. Fiyat belirleme toplantısı, okullar açılmadan yapılmalıydı. Ama biz veliler ile bir şekilde orta yolu bulacağız” dedi.