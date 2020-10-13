Dilovası Orhangazi Mahallesi 207'nci Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısı öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı, yan taraftaki binanın çatısının üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlikeli bir durum yaşanmaması için çatıda önlem aldı. Çatı uçmasından dolayı kimseye zarar gelmediğini söyleyen bina sakinlerinden Hüseyin Sağlam, "Aşırı lodos yüzünden çatımızın yarısı uçtu. Yan komşularımızda herhangi bir zarar yok. Herhangi bir can kaybımız yok. Buna da şükürler olsun" dedi.
13 Eki 2020 - 21:27- Asayiş Güncelleme: 13 Eki 2020 - 21:33
Şiddetli rüzgarda 3 katlı binanın çatısı uçtu
Dilovası'nda şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu.
13 Eki 2020 - 21:27 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.