Rüzgar binanın duvarını yıktı, faciadan dönüldü

Olay, DilovasıTavşancıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan kuvvetli nedeni ile mahallede bulunan bir binanın çatı kısmındaki duvar yıkıldı. Duvardan düşen tuğlalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yıkılan duvarın altında kalan otomobilde maddi hasar oluşurken, olay sırasında sokakta geçen yayanın olmaması olası bir faciayı önledi.
Öte yandan, Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı da kuvvetli rüzgarın etkisi ille uçtu. İhbarlar üzerine bölgede itfaiye ekibi çalışma yaparak güvenlik önlemi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.