Bugün açıklanan atama listesine göre Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Bolu’ya tayin oldu. Yaklaşık 8 yıldır il müdürlüğü görevini yürüten Gilan'ın yerine ise Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser atandı. Yaklaşık 6 yıldır Afyon’da görev yapan Eser’in önümüzdeki günlerde Kocaeli'ye gelerek görevine başlaması bekleniyor
13 Eki 2020 - 21:32- Gündem Güncelleme: 13 Eki 2020 - 21:37
Kocaeli'ye yeni il nüfus müdürü atandı
Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Nevzat Gilan'ın yerine, Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser atandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.