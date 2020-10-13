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13 Eki 2020 - 21:32- Gündem G: 13 Eki 2020 - 21:37

Kocaeli'ye yeni il nüfus müdürü atandı

Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne Nevzat Gilan'ın yerine, Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser atandı
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Bugün açıklanan atama listesine göre Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Bolu’ya tayin oldu. Yaklaşık 8 yıldır il müdürlüğü görevini yürüten Gilan'ın yerine ise Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser atandı. Yaklaşık 6 yıldır Afyon’da görev yapan Eser’in önümüzdeki günlerde Kocaeli'ye gelerek görevine başlaması bekleniyor

13 Eki 2020 - 21:32 - Gündem

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