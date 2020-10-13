Kocaeli'ye yeni il nüfus müdürü atandı

Bugün açıklanan atama listesine göre Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, Bolu’ya tayin oldu. Yaklaşık 8 yıldır il müdürlüğü görevini yürüten Gilan'ın yerine ise Afyon İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser atandı. Yaklaşık 6 yıldır Afyon’da görev yapan Eser’in önümüzdeki günlerde Kocaeli'ye gelerek görevine başlaması bekleniyor